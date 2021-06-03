تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تفاصيل مواصفات الكاميرة في Honor 50 و 50 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم الكاميرة في إصدارات Honor القادمة من هواتف Honor 50 و 50 Pro.

كانت التسريبات السابقة قد إستعرضت دعوات رسمية مسربة لحدث هاتف Honor 50 الذي ظهر بحلقة كبيرة للكاميرة الخلفية، واليوم قدم موقع gsmarena أول الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح اللمحات الأولى لتصميم الإصدارات القادمة Honor 50 و Honor 50 Pro.

ويظهر تصميم الكاميرة في هاتفي Honor 50 و Honor 50 Pro بوضوح في الصور ثلاثية الأبعاد، حيث تؤكد التسريبات على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في Honor 50 Pro وفتحة عدسات f/1.8.

كما تتضمن الحلقة الثانية اثنان من المستشعرات، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول هذه الكاميرات، أيضاً لا تظهر الكاميرة بعدسات periscope، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن الشركة سيكون لديها إصدار ثالث بعنوان Honor 50 Pro Plus.

من جانب أخر يأتي هاتف Honor 50 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع عدسات f/1.8، بينما تتضمن الحلقة الثانية اثنان من الكاميرات أيضاً دون أن توضح التسريبات تفاصيل أكثر حول الكاميرة.

وتشير التوقعات إلى أن هواتف Honor 50 تأتي بهدف دعم المستخدمين في تدوين الفيديو بشكل خاص، لذا ستتضمن مميزات أكثر لتسجيل الفيديو بالكاميرة الأمامية.

يذكر أن شركة Honor تستعد لعقد مؤتمر للكشف عن سلسلة Honor 50 يوم 16 من يونيو، على آن يتضمن أحد الإصدارات رقاقة معالج Snapdragon 778G.

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