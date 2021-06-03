تكنولوجيا: تحديث واتساب للأعمال الجديد يوفر عمليات تسجيل أسرع وتواصل محسّن مع العملاء والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم تطبيق واتساب ثلاثة تحديثات جديدة لعملائه من أصحاب الأعمال، إذ يمكن للشركات الآن إعداد حسابات WhatsApp for Business الخاصة بهم بسرعة، كما يوجد المزيد من الخيارات عند إرسال رسائل آلية إلى العملاء، ويمكن أيضًا إعداد المزيد من الردود السريعة للعملاء.

التحديث الأول هو عملية التسجيل للشركات التي ترغب في استخدام واتساب للتواصل مع عملائها. ففي السابق كانت العملية تستغرق أسابيع، والآن قلص واتساب العملية إلى 5 دقائق فقط.

وفي الوقت الحالي، تتمتع الشركات بوظائف محدودة عند إرسال إشعارات آلية إلى عملائها. ويعالج التحديث الثاني هذه المشكلة، حيث سيدعم واتساب الآن أنواعًا أكثر من الرسائل، مثل السماح للعملاء بمعرفة وقت عودة أحد العناصر إلى المخزون، وما إلى ذلك.

سيسمح التحديث الأخير للشركات باستخدام حساب WhatsApp Business API الخاص بهم لإعداد قائمة من عشرة ردود سريعة ليستخدمها عملاؤهم. وباستخدامه، يمكن للعملاء استخدام زر الرد لتحديد ما يصل إلى ثلاثة خيارات من القائمة، والتي من شأنها أن تساعد في تسريع المحادثة.

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