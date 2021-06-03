شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. تلسكوب هابل الفضائى يلتقط صورا لمجرة ذات مظهر غريب وملتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب هابل الفضائي البالغ من العمر 31 عامًا، صور لمجرة حلزونية بمنظر غريب بعد التواءها بسبب جاذبية مجرة قريبة منها، حيث قالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان إن المجرة، المعروفة باسم NGC 2276، يتم تشويهها بواسطة جارتها الأصغر NGC 2300 بسبب الجاذبية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتسبب NGC 2300 في جعل NGC 2276 لها مظهر غير متوازن بشكل غريب، مما يؤدي إلى سحب حوافها الخارجية خارج الشكل.



تلسكوب هابل وأضافت الوكالة أن مظهر المجرة NGC 2276 يتأثر أيضًا بالغاز شديد السخونة الذي ينتشر في مجموعات المجرات. يعطي التفاعل السماوي بين المجرتين أيضًا انطباعًا خاطئًا بأن NGC 2276 تتماشى مع الأرض، على الرغم من أنها ليست كذلك. تقع NGC 2276 في كوكبة Cepheus، على بعد حوالي 120 مليون سنة ضوئية من الأرض، والسنة الضوئية، التي تقيس المسافة في الفضاء، تقارب 6 تريليون ميل.



مجرة غريبة

كما أنه نظرًا لكونها مشوهة، فقد حصلت NGC 2276 على مكان في أطلس المجرات الغريبة، وهو كتالوج للمجرات غير العادية نُشر في عام 1966، ليس مرة واحدة بل مرتين.

كانت المرة الأولى بسبب أذرعها اللولبية غير المتوازنة ولاحقًا لتفاعلها مع NGC 2300، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في البيان إن "الانفجار الأخير لتكوين النجوم لـ NGC 2276 مرتبط أيضًا بظهور المزيد من الكائنات الغريبة مثل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية في الأنظمة الثنائية".