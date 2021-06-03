شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إسبانيا تسعى لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو إن البلاد تتفاوض مع الولايات المتحدة ودول أخرى لإيجاد نظام أكثر عدلاً لفرض ضرائب على أرباح شركات التكنولوجيا على المستوى العالمي، وقد تحدثت كالفينو بعد يوم من فرض واشنطن تعريفة جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 2 مليار دولار من الواردات من إسبانيا وخمس دول أخرى بشأن ضرائب الخدمات الرقمية.

ثم علقت على الفور الرسوم لإتاحة الوقت للمفاوضات الضريبية الدولية، والتي تشمل أيضًا اقتراحًا أمريكيًا بشأن حد أدنى عالمي من ضريبة الشركات، للاستمرار، وقال كالفينو "من الواضح أن (التعريفة) ليست أنباء طيبة، لكنها إيجابية (قالت الولايات المتحدة) إنها علقت التنفيذ".

وأضافت أن الهدف من الحديث هو إيجاد "نظام ضريبي أكثر عدلاً، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضًا على المستوى الأوروبي وحتى العالمي"، ووافقت إسبانيا على ضريبة رقمية بنسبة 3% على عائدات الخدمات الرقمية ، مثل الإعلانات ومبيعات البيانات، المحجوزة محليًا من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة، وقد كان من المتوقع أن تجلب الضريبة للحكومة حوالي مليار يورو في عام 2021.