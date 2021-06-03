شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤخر بدء تشغيل تلسكوب جيمس ويب المنتظر لاكتشاف علامات الحياة على الكواكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت ناسا مرة أخرى بدء تشغيل تلسكوب جيمس ويب بقيمة 10 مليارات دولار بسبب الصاروخ غير الجاهز لإطلاقه، بعد تأخرها عن الجدول الزمني جزئيًا بسبب جائحة COVID-19، ولن يتم إطلاقه في أي وقت قريب خاصة وأن التلسكوب يحتاج إلى فترة إعداد مدتها 55 يومًا بعد وصوله إلى الأراضي الفرنسية في أمريكا الجنوبية التي سيتم إطلاقه منها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال متحدث باسم ناسا، إن إطلاق تلسكوب هابل الفضائي سيحدث في موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر، مضيفا "سيشحن ويب إلى موقع الإطلاق في أغسطس، وستستغرق معالجة الإطلاق شهرين".

كما أنه وفقًا لـ Ars Technica، تم إيقاف صاروخ Ariane 5 الذي سيطلق التلسكوب منذ أغسطس 2020 بسبب مشكلة انسيابية الحمولة.

وقال المسئولون في Arianespace، التي تدير عملية الإطلاق، إن المشكلة الجذرية لمشكلة عرض الحمولة تم تشخيصها وتم إصلاحها، وومع ذلك، لم يتم إطلاق الصاروخ بعد، ليس من الواضح لماذا.

وكانت أثرت جائحة COVID-19 على النشاط في ميناء الفضاء في جيانا الفرنسية، الإقليم الفرنسي على الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية، بسبب محدودية إمدادات اللقاحات هناك.

وأكمل المرصد جميع عمليات نشر اختبارات ما بعد البيئية، وهو في مرحلته النهائية من التكامل والطي والإغلاق والتعبئة.

وأضاف المتحدث أن وكالة ناسا تعمل مع كل من وكالة الفضاء الأوروبية وArianespace لتحديد موعد الإطلاق، والذي سيحدث بعد أربعة أشهر تقريبًا من الإطلاق الأول لـ Ariane 5 هذا العام، والذي من المقرر إجراؤه في أواخر يوليو.