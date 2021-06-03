سامسونغ تستعد لإطلاق أرخص هاتف ذكي يدعم تقنية 5G

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق هاتفين ذكيين آخرين، من سلسلة Galaxy A، وهما Galaxy A22 و Galaxy A22 5G، حسب ما كشفه موقع ”سام موبيل“ التقني.

وتشير التقريبات المسربة، إلى أن Galaxy A22 5G يمكن أن يكون بسعر 250 يورو أو أقل، ويمكن أن يكون أرخص هاتف ذكي 5G للشركة هذا العام.

يتميز Galaxy A22 5G بشاشة IPS LCD Infinity-V مقاس 6.6 بوصة بدقة Full HD + (2400 × 1،080 بكسل) ومعدل تحديث 90 هرتز.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع One UI 3.1. وتم تزويده بمعالج ميديا تيك Dimensity 700 (MT6833V) بسرعة 2.2 جيجا هرتز.

ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت/ 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وفتحة بطاقة microSD (متوافقة مع بطاقات تصل إلى 1 تيرابايت).

وفي واجهة الجهاز الأمامية، ستوضع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، مخفية داخل فتحة الشاشة على شكل حرف V، وفي الخلف يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية مرتبة في شكل مربع.

تحتوي الكاميرا الخلفية على كاميرا بزاوية عريضة 48 ميجابكسل (F1.8) ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 5 ميجابكسل (F2.2) ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل (F2.4).

ويمكن لجهاز Galaxy A22 5G تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K باستخدام مستشعر الكاميرا الأساسي، بدقة 48 ميجابكسل.

ويشتمل الجهاز كذلك، على ميزات الاتصال 5G و 4G و GPS و Wi-Fi b / g / n / ac و Bluetooth 5.0 و NFC ومنفذ USB من النوع C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

تشمل الميزات الأخرى للجهاز صوت Dolby Atmos وخدمة Samsung Pay ويأتي مع بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، متوافقة مع شحن سريع يصل إلى 15 واط.

سيتوفر بأربعة ألوان على الأقل، هي: الأسود، والأخضر الفاتح، والأرجواني، والأبيض، ويبلغ سمك هيكل الهاتف 9 ملم، ويزن 203 جرامات.