تكنولوجيا: تويتر تبدأ في إطلاق خدمة “Blue” المدفوعة بسعر يبدأ من 3.49 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة تويتر في دفع خدمة الإشتراكات المدفوعة “Blue” في كلاً من استراليا وكندا يوم الخميس، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى عدد من المميزات الجديدة في التطبيق.

كانت شركة تويتر قد أعلنت عن خططها لإطلاق خدمة “Blue” خلال الفترة القادمة ، واليوم تنطلق الخدمة في كندا بإشتراكات شهرية بقيمة 3.49 دولار، وفي استراليا بقيمة 4.49 دولار أسترالي.

ومن المقرر أن تبدأ تويتر في دفع خدمة “Blue” من يوم الخميس، على أن تقدم الشركة من خلال هذه الخدمة ميزة التراجع عن التغريدات، مع نمط “Reader ” الذي يتيح عرض المحتوى بطريقة سلسة بتجربة أسهل في القراءة.

ولقد قدمت تويتر عرض مفصل للمميزات المقدمة في الخدمة المدفوعة الجديدة ، حيث تأتي ميزة التراجع عن التغريدات لتقدم للمستخدم ميزة التراجع عن التغريدة قبل إظهارها في التطبيق، كما يمكن للمستخدم أن يعمل على ضبط الوقت لفرصة التراجع عن التغريدات حتى 30 دقيقة.

أيضاً تأتي الخدمة بميزة “Bookmark Folders” التي تتيج للمستخدم جمع التغريدات التي تم حفظها في التطبيق في موقع واحد لدعم المستخدم في تصفح التغريدات بسلاسة أكبر.

كما تأتي خدمة “Blue” بميزة نمط Reader التي تقدم المحتوى بتجربة سلسة للقراءة من خلال دمج محتوى التغربدات في صفحة واحدة.

وتضيف الخدمة مميزات جديدة في عرض التغريدات بتصميم وألوان أكثر كفاءة في إبراز المحتوى، كما تدعم المستخدم في تغيير ألوان التطبيق، أيضاً أكدت تويتر على دعم مشتركي خدمة “Blue” بميزة الوصول السريع للدعم وحل المشكلات.

المصدر

اعلان





