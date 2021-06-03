تكنولوجيا: تطبيق Xiaomi Mi Home متاح الآن على جميع تلفزيونات Mi HD وFHD في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مارس الماضي، أطلقت شركة شاومي أول تلفزيونات Redmi في الهند مع مجموعة Redmi Smart TV X. وكانت هذه المجموعة هي الأولى في الهند التي تأتي مع تطبيق Mi Home لإدارة منتجات شاومي للمنزل الذكي.

ووصل هذا التطبيق لاحقًا مع Mi TV 4A 40 Horizon Edition الذي تم إطلاقه مؤخرًا أيضًا. والآن، فإن تطبيق Mi Home متاح على عدد من أجهزة تلفزيون شاومي القديمة في الهند أيضًا.

فقد قام مدير منتجات أجهزة تلفزيون شاومي في الهند بنشر تغريدة قبل يومين والتي تشير أن تطبيق Mi Home قد تم طرحه على جميع أجهزة تلفزيون HD و FHD Mi التي تم إطلاقها في الهند حتى الآن، كما شارك المدير التنفيذي للشركة القائمة الكاملة لنماذج التلفزيون.

تطبيق Mi Home متاح الآن على تلفزيونات Mi HD و FHD التالية في الهند:

2018

Mi TV 4A 32

Mi TV 4A 43

Mi TV 4C Pro 32

Mi TV 4A Pro 49

2019

Mi TV 4A Pro 32

Mi TV 4A Pro 43

Mi TV 4A 40

2020

Mi TV 4A 32 Horizon Edition

Mi TV 4A 43 Horizon Edition

2021

Mi TV 4A 40 Horizon Edition

لتثبيت تطبيق Mi Home على أجهزة تلفاز Xiaomi Mi المذكورة أعلاه، سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى قسم User Center عن طريق تحديد الرمز الموجود في الصف العلوي من مشغل PatchWall والتمرير لأسفل. وبمجرد التثبيت وتسجيل الدخول، سيتمكن المستخدمون من إدارة منتجات المنزل الذكي من شاومي على التلفزيون الخاص بهم.

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