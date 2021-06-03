تكنولوجيا: مؤكد: إطلاق الإصدار العالمي من هاتف RedMagic 6R

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة nubia الصينية عن هاتفها الذكي RedMagic 6R المخصص للألعاب، والآن يحصل هذا الهاتف على إصدار عالمي.

فقد أعلن حساب RedMagic الرسمي على تويتر اليوم أن RedMagic 6R سيحصل على إصدار عالمي قريبًا، وكشف الموقع الرسمي عن موعد الكشف عن الهاتف؛ 19 يونيو.

وتُظهر صفحة العرض الترويجي أيضًا أن الجهاز سيكون متاحًا بلونين مختلفين؛ الأزرق والأبيض.

سيأتي RedMagic 6R بمعالج Snapdragon 888 مع شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز، وسيأتي الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.

بالنسبة للكاميرات، فهو مزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الخلفي على إعداد رباعي بدقة 64 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

وبالنظر إلى انه هاتف مخصص للألعاب، فهو يحتوي على أزرار مخصصة للعب على الجانب الأيمن من الإطار. وتشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت استريو و DTS: X Ultra و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.0 وبطارية 4200 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 55 واط. يعمل الجهاز بواجهة مستخدم RedMagic OS 4.0 المستندة إلى نظام Android 11.

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