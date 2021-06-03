تكنولوجيا: ابل تدعم سلسلة iPhone 13 بنظام LiDAR مع سعة 1تيرابايت في هواتف Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد المحلل Daniel Ives على خطط ابل لدعم كل الإصدارات القادمة من سلسلة iPhone 13 بنظام LiDAR، بينما تنطلق إصدارات Pro من سلسلة iPhone 13 بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

تتوالى التسريبات التي تقدم مزيد من التفاصيل حول سلسلة iPhone 13 القادمة من ابل، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن تفاصيل جديدة حول الإختيارات المقدمة من ابل في السعة هذا العام.

كما أكد المحلل Ives على أن ابل قررت دعم سلسلة iPhone 13 بنظام LiDAR في الكاميرة، والذي إقتصر في السابق على إصدارات Pro.

من جانب أخر ستقتصر السعة التخزينية الأعلى على إصدارات Pro، كما تشير التوقعات إلى أن شركة ابل ستقدم مزيد من المميزات في إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون، لذا نترقب تفاصيل جديدة حتى الإعلان الرسمي لاحقاً هذا العام.

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