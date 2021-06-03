شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العالم يتجه للسماعات اللاسلكية رغم كورونا.. وأبل إيربودز فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير إن سوق السمعيات TWS العالمى تمكن من الحفاظ على اتجاه النمو وسط الوباء، حيث نمت مبيعاته بنسبة 44% على أساس سنوى فى الربع الأول من عام 2021، ووفقًا لتقرير سوق الأجهزة السمعية العالمية (TWS) الصادر عن شركة الأبحاث Counterpoint Research، سيطرت شركة أبل على شريحة أكثر من 100 دولار بحصة 57% بسماعات إيربودز، تليها سامسونج بنسبة 17%.

وقالت ليز لي، كبيرة المحللين فى Counterpoint Research، فى بيان: "فى الأسواق شديدة التنافس مثل آسيا وأوروبا، حققت سامسونج حصة من رقمين مع أداء جيد لجميع الموديلات"، وأضاف لي: "نجحت سامسونج فى طرح جهاز Galaxy Buds Pro كما دفعت الشركة مبيعات الطرز السابقة مثل Galaxy Buds Live و Plus من خلال عروض ترويجية قوية للتسويق".

وذكر التقرير أن الصين سجلت أعلى نمو على أساس سنوى بينما استمرت أمريكا الشمالية فى احتلال الحصة الأكبر، وفى فئة أقل من 100 دولار، انخفضت الحصة الإجمالية لأفضل 10 علامات تجارية، بما فى ذلك إحدى الشركات الصينية، بسبب تنوع المشاركين فى الصناعة واشتداد المنافسة.

فيما انخفضت حصة الشريحة التى تزيد عن 100 دولار خلال العام الماضى حيث قرر المزيد من المستهلكين الذهاب مع TWS متوسطة المدى والميزانية وسط جائحة Covid- 19، ومع ذلك، انتعشت حصة القطاع بشكل طفيف فى الربع الرابع من عام 2020 ووصلت إلى 46% فى الربع الأول من عام 2021.

وقال التقرير إن هذا يشير إلى أن تركيز السوق بدأ فى التحول إلى قطاع السعر المتوسط ​​إلى المرتفع ببطء، وقال لي: "Skullcandy هى علامة تجارية بارزة أخرى تتمتع بإمكانية نمو عبر TWS منخفضة إلى متوسطة النهاية يمكن ارتداؤها"، وأضاف لي: "تقوم العلامة التجارية الآن بتوسيع سوقها، خاصة فى قطاع أقل من 100 دولار فى الولايات المتحدة، من خلال الاستجابات الإيجابية لنماذج الميزانية الجديدة مثل Dime و Dime XT".