شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه إيثريوم؟.. العملة المشفرة البديلة للبيتكوين والأكثر قيمة بعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد إيثريوم (ETH) Ethereum عملة مشفرة مثل البيتكوين ، ويمكن أن تكون بديلا عنها في كثير من الأحيان لقيمتها الكبيرة واستخداماتها المتنوعة، ومع ذلك تبقى البيتكوين في الصدارة بالأكثر شهرة وقيمة بين غيرها من العملات المشفرة.

ووفقا لما ذكره موقع "Investopedia"، فإن إيثريوم عبارة عن منصة برمجية لا مركزية تمكن من إنشاء العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dapps) وتشغيلها دون أي توقف أو احتيال أو تحكم أو تدخل من طرف ثالث.

ولعل الهدف من Ethereum هو إنشاء مجموعة لامركزية من المنتجات المالية التي يمكن لأي شخص في العالم الوصول إليها بحرية، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين.

ويتم تشغيل التطبيقات على Ethereum على ether، رمزها المشفر الخاص بالمنصة، تعتبر Ether بمثابة وسيلة للتنقل على منصة Ethereum ويسعى إليها المطورون الذين يتطلعون إلى تطوير وتشغيل التطبيقات داخل Ethereum.

كما إن إطلاق Ether كان في عام 2015، وهي حاليًا ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، على الرغم من أنها تتخلف عن العملة المشفرة المهيمنة بهامش كبير، فاعتبارًا من يناير 2021 ، بلغت القيمة السوقية للإيثر حوالي 19% من حجم البيتكوين.

ويمكن استخدام العملة لتدوين أي شيء ولامركزيته وتأمينه وتداوله، ولكن بعد الهجوم على المنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) في عام 2016، تم تقسيم Ethereum إلى Ethereum (ETH) و Ethereum Classic (ETC).

كما أنه اعتبارًا من يناير 2021، تبلغ القيمة السوقية لشركة Ethereum (ETH) 138.3 مليار دولار أمريكي وقيمة كل رمز 1،218.59 دولارًا أمريكيًا.

وجدير بالذكر أن العملة المشفرة Ethereum وسعت مكاسبها مؤخرا لترتفع أكثر من 8% إلى 2587 دولارًا، لكنها ظلت 40% أقل من أعلى مستوى قياسي فوق 4300 دولار سجلته في وقت سابق من هذا الشهر، وتم التداول على ارتفاع 7.4% عند 2565.69 دولار وفقا لما نقلته ياهو فاينانس عن رويترز.