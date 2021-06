تويتر تطرح خدمة الاشتراك Twitter Blue

دبي - يزن راشد - أعلنت منصة تويتر رسميًا عن Twitter Blue، وهي خدمة اشتراك مدفوعة توفر الوصول إلى ميزات جديدة مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع بطريقة أسهل للفهم “وضع القارئ”.

وبدءًا من اليوم، يتم طرحها أولاً في كندا وأستراليا، حيث يكلف الاشتراك 3.49 دولارات كندية أو 4.49 دولارات أسترالية شهريًا، على التوالي.

Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021 عن ميزات Twitter Blue المتوقعة بفضل باحثة التطبيق جين مانشون وونغ Jane Manchun Wong. ولكن تويتر قامت الآن بتفصيل كل شيء تتضمنه الخدمة.

وتمنحك ميزة التراجع عن الإرسال الجديدة خيار سحب تغريداتك قبل نشرها فعليًا. ويمكنك ضبط مؤقت للتراجع عن تغريداتك التي يمكن أن تستمر حتى 30 ثانية.

وتتيح لك ميزة “مجلدات الإشارات المرجعية” تجميع التغريدات المحفوظة لتسهيل العثور عليها لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك يتيح لك “وضع القارئ” مواكبة المواضيع من خلال تحويلها إلى نص سهل القراءة ودمج التغريدات معًا في صفحة واحدة.

تويتر تطرح خدمة الاشتراك Blue:

وتضيف Twitter Blue خيارات سمة لونية جديدة. إلى جانب القدرة على تغيير لون أيقونة تطبيق تويتر.

ويحصل مشتركو Twitter Blue أيضًا على إمكانية الوصول إلى الدعم المخصص لعملاء الاشتراك.

ويعني هذا أن مستخدمي Twitter Blue يحصلون على إطار زمني سريع لحل المشكلات.

وينطبق الإطار الزمني المعجل على أي نوع من بطاقات الدعم التي قد ترسلها، مما يعني أنك تحصل على دعم أسرع للمشكلات المتعلقة بالحساب وكذلك إذا كنت تبلغ عن شخص ما بسبب مضايقته.

ولا تزال الإساءة والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة إلى تويتر. وقد يؤدي تحديد الأولويات المدفوعة للحصول على الدعم إلى بعض الجدل.

وتقول تويتر: إنها تطلق Twitter Blue أولاً في أستراليا وكندا لاكتساب فهم أعمق لما يجعل تجربتك عبر المنصة أكثر تخصيصًا وتعبيرًا.

ويعد تقديم خدمة اشتراك مدفوعة تغييرًا مهمًا في نموذج أعمال تويتر الذي كانت الشركة تفكر فيه لبعض الوقت.

وكانت الشركة في السابق تعتمد بشكل أساسي على الإعلانات لتحقيق إيراداتها. ولكن المنافسة الشديدة والضغط من المستثمرين دفعها إلى استكشاف مصادر جديدة للإيرادات.

وبدأت تويتر في أوائل شهر مايو باختبار خدمة Tip Jar التي تتيح للمستخدمين إرسال مدفوعات لمرة واحدة إلى الحسابات المفضلة.

بالإضافة إلى ذلك تسمح ميزة Super Follows، التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير، للمستخدمين بتحصيل اشتراكات مقابل أشياء، مثل: التغريدات الإضافية أو مجموعات المجتمع أو الرسائل الإخبارية.