مايكروسوفت توسع مشروعها للوصول إلى الإنترنت

دبي - يزن راشد - تعمل شركة مايكروسوفت من خلال مبادرتها المسماة Airband على سد الفجوة الرقمية على مدى السنوات الأربع الماضية من خلال توسيع الوصول إلى النطاق العريض في المناطق الريفية من الولايات المتحدة.

ولكن الوصول إلى الإنترنت الموثوق به وبأسعار معقولة لا يتوفر دائمًا في المدن أيضًا.

وتحول الشركة اهتمامها الآن إلى المناطق الحضرية وتوسع برنامج Airband إلى أتلانتا وكليفلاند وديترويت ولوس أنجلوس وميلووكي ونيويورك وإل باسو وممفيس.

على الرغم من وجود البنية التحتية للنطاق العريض في تلك المدن، إلا أن الوصول لا يزال باهظ التكلفة بالنسبة للكثيرين بسبب تكاليف الخدمة والأجهزة.

ويجعل هذا الوصول إلى أساسيات الحياة بعيدًا عن متناول الملايين. خاصة في مجتمعات السود والأمريكيين الأفارقة واللاتينيين والأسبان.

مايكروسوفت تسهل الوصول إلى الإنترنت:

بالإضافة إلى خفض تكلفة خدمة النطاق العريض، تخطط مايكروسوفت لتوفير أجهزة مجددة مجانية أو منخفضة التكلفة. وذلك في سبيل مساعدة الأشخاص في المجتمعات المحرومة في تلك المدن الثماني على الوصول إلى الإنترنت.

وتوفر أيضًا أدوات وموارد لمساعدة الأشخاص على تعلم المهارات الرقمية أو تحسينها.

وتعمل الشركة مع مجموعة متنوعة من الشركاء للمساعدة في تحقيق ذلك، بما في ذلك PCs for People و DigitalC.

وتتمثل إحدى الإجراءات التي تتبناها مايكروسوفت لسد الفجوة الرقمية في برنامج تمويل للأشخاص الذين لديهم درجات ائتمانية منخفضة أو ليس لديهم سجل ائتماني الذين هم عملاء النطاق العريض المنخفض التكلفة لمزود خدمة الإنترنت يسمى Starry.

وسيكون هؤلاء الأشخاص قادرين على شراء Surface Go 2 و Office for Home و Office for Student مقابل 22 دولار في الشهر.

وهذا العرض مفتوح في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك، وسوف تجلبه مايكروسوفت إلى المدن الست الأخرى في الأشهر المقبلة.

ويعد توسع Airband في المدن جزءًا من مبادرة العدالة العرقية من مايكروسوفت.

وأعلنت الشركة عن البرنامج في الصيف الماضي بهدف معالجة عدم المساواة والظلم العنصري للجالية السوداء والأمريكية من أصل أفريقي في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تُبذل جهود على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات لسد الفجوة الرقمية.

وتتضمن خطة البنية التحتية للرئيس بايدن توسعًا في النطاق العريض. بينما تضمنت الميزانية المقترحة لحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم مشروعًا عامًا للنطاق العريض بقيمة 7 مليارات دولار.

