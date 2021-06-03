واتساب تؤكد إمكانية ربط 4 أجهزة بحساب واحد

دبي - يزن راشد - أكدت شركة واتساب أن دعمها للأجهزة المتعددة يدخل المرحلة التجريبية العامة في الأشهر المقبلة.

ويسمح هذا الأمر للمستخدمين بالوصول إلى الحسابات من ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة.

كما تم الإعلان رسميًا عن ميزتي “العرض مرة واحدة” و “وضع الاختفاء” الجديدتين.

ويمكنك حاليًا استخدام حسابك عبر جهاز واحد فقط (هاتفك برقم مسجل). وهناك نسخة واتساب ويب. ولكن يجب أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت حتى تعمل.

وبالنظر إلى ذلك، فإن وظيفة الأجهزة المتعددة القادمة تعمل على التخلص من ذلك.

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وجاء الخبر في مقابلة بين WABetaInfo والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، ورئيس واتساب، ويل كاثكارت.

وامتنع كاثكارت عن تأكيد التقارير التي تفيد بأن واتساب لديها تطبيق آيباد قيد التطوير. ولكنه قال: إن دعم الأجهزة المتعددة يجعل تطبيق واتساب عبر آيباد أمرًا ممكنًا.

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ميزات واتساب جديدة:

بالإضافة إلى دعم الأجهزة المتعددة، أكد زوكربيرج أيضًا أن واتساب تضيف ميزة “العرض مرة واحدة” الجديدة، التي تسمح للمستخدمين بإرسال المحتوى الذي يختفي بعد مشاهدته.

وتعمل الخدمة أيضًا على توسيع ميزة الرسائل المختفية، التي تسمح حاليًا بحذف الرسائل بعد فترة زمنية محددة.

وفي المستقبل، يسمح لك “وضع الاختفاء” الجديد بتشغيل اختفاء الرسائل عبر جميع سلاسل محادثات الدردشة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن ميزة الأجهزة المتعددة لن تضر بالتشفير من طرف إلى طرف الذي تقدمه واتساب للرسائل المرسلة بين الأفراد.

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وكتب زوكربيرج: يظل التشفير من طرف إلى طرف. كان تحديًا تقنيًا كبيرًا أن تتم مزامنة جميع رسائلك ومحتوياتك بشكل صحيح عبر الأجهزة حتى عند نفاد بطارية هاتفك. ولكننا تمكنا من حل هذه المشكلة ونتطلع إلى نشرها قريبًا.

ولم تؤكد واتساب متى من المتوقع إطلاق ميزتي “العرض مرة واحدة” و “وضع الاختفاء”. ولكن كاثكارت قال: إن دعم الأجهزة المتعددة يدخل الإصدار التجريبي العام في الشهر أو الشهرين المقبلين.

إلى جانب دعم الأجهزة المتعدد، أبلغ WABetaInfo أيضًا أن واتساب تطور ميزة نسخ احتياطي جديدة مشفرة ومحمية بكلمة مرور، التي يمكن أن تسمح للمستخدمين بنقل سجلات الدردشة الخاصة بهم بين أجهزة iOS وأندرويد.

واكتشف WABetaInfo سابقًا العديد من الميزات قبل إصدارها الرسمي، بما في ذلك إضافة جهات اتصال عبر رموز QR وميزة الرسائل المختفية في واتساب.