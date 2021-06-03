شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح "فلاتر" جديدة لمكالمات الفيديو على انستجرام وماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيس بوك أنه من المقرر أن يضيف دعمًا للفلاتر القائمة على تقنية "الواقع المعزز" AR أثناء مكالمات الفيديو قريبًا، حيث أعلنت الشركة فى مؤتمر مطورى F8 الافتراضى أن الشركة ستضيف هذه الميزة لكل من Instagram و Messenger.

وتقدم هذه التطبيقات دعمًا لتأثيرات AR منذ فترة طويلة، ولكن خيار استخدامها لإعداد متعدد اللاعبين أثناء لعبة مباشرة أو دردشة سيكون جديدًا، وفى مؤتمر F8، قالت الشركة إنها ستسمح "للمبدعين ببناء تأثيرات تقدم تجربة منسقة عبر العديد من المشاركين فى المكالمات."

ويوضح فيس بوك، "على سبيل المثال، يمكن تصميم الفلاتر لتوفير إحساس مشترك بالمساحة، مثل جلسة Hangout فى الفضاء أو حول نار المخيم"، وكان إعلان آخر من الشركة يتعلق بفتح Messenger API لـ Instagram لجميع المطورين، حيث كان هذا فى حالة الاختبار التجريبى منذ أكتوبر مع مجموعة من الشركات المختارة من جميع الأحجام والمطورين، و الآن، ومع ذلك، يتم نشره عالميًا.

ومن خلال واجهات برمجة التطبيقات هذه، سيسهل فيس بوك على الشركات التواصل مع عملائها من خلال قناة مشتركة، وفى مؤتمر مطورى F8، أعلن فيس بوك أيضًا عن ميزة جديدة - تسجيل الدخول Connect with Messenger - والتى ستسمح للأشخاص بالاشتراك فى التواصل مع شركة من خلال Messenger Platform من خلال بيانات تسجيل الدخول إلى فيس بوك.