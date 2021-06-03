تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أجهزة Galaxy Book Go وGalaxy Book Go 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن أحدث أجهزة الحاسب Galaxy Book Go وGalaxy Book Go 5G التي تتميز بنظام Windows 10، وحجم شاشة 14 إنش وسعر يبدأ من 349 دولار.

ينطلق جهاز Galaxy Book Go بالجيل الثاني من معالج كوالكوم Snapdragon 7c كما يأتي بميزة الإتصال بشبكات 4G، بينما يأتي Galaxy Book Go 5G بمعالج Snapdragon 8cx Gen 2 5G.

ويتميز كلا الجهازين بحجم شاشة 14 إنش، والتي تتميز بجودة عرض Full HD، وتصميم نحيف لحواف الشاشة، كما تدعم الشاشة الإنحناء بزاوية 180 درحة.

أيضاً تأتي الأجهزة بتقنية Dolby Atmos، مع معايير عسكرية في المقاومة، وبطارية بقدرة 42.3Wh تستمر بعمر شحن حتى 18 ساعة، كما يدعم الأجهزة تقنية الشحن السريع بقدرة 25W وعبر منفذ USB C.

مواصفات أجهزة Galaxy Book Go وGalaxy Book Go 5G

شاشة TFT بحجم 14 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وأبعاد 16:9

يدعم الإتصال بشبكات 4G مع الجيل الثاني من معالج Snapdragon 7c بدقة تصنيع 8 نانومتر وسرعة 2.55GHz، مع كرت شاشة Adreno 618

ويدعم الإصدار الثاني الإتصال بشبكات 5G مع Qualcomm 8cx Gen 2 5G Gen 2 بسرعة 2.55GHz وكرت شاشة Adreno

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في eUFS، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD

نظام تشغيل Windows 10 Home أو Pro

كاميرة HD بدقة 720 بيكسل

مكبرات صوتية ستريو 2 في Max 1.5W، ودعم تقنية Dolby Atmos، ومدخل 3.5مم للسماعات، وMic combo

قياسات الأجهزة 323.9 في 224.8 في 14.9مم، مع وزن 1.38 كجم

دعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4/5GHz، والبلوتوث 5.1، و2 من منافذ USB C، ومنفذ USB 2.0.

بطارية بقدرة 42.3Wh بعمر شحن 18 ساعة في Galaxy Book Go مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

ومن المقرر أن تتوفر أجهزة Galaxy Book Go باللون الفضي بسعر يبدأ من 349 دولار للإصدار الرئيسي الذي يدعم Wi-Fi، بينما ينطلق Galaxy Book Go 5G للأسواق في خريف هذا العام.

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