شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تعتزم إرسال مهمتين لكوكب الزهرة للمرة الأولى منذ عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، أنها تخطط لإرسال مهمتين علميتين لكوكب الزهرة بين عامي 2028 و2030 للمرة الأولى منذ عقود، وقالت الوكالة في بيان لها، إنها اختارت مهمتين جديدتين إلى كوكب الزهرة، أقرب كوكب إلى كوكب الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضافت الوكالة، أنه كجزء من برنامج الاكتشاف التابع للوكالة، تهدف البعثات إلى دراسة المجال الجوي والتاريخ الجيولوجي للكوكب.

وأشارت إلى أنها سترصد حوالي من 500 مليون دولار لكل مهمة، لافتة إلى أنه من المتوقع إطلاق المهمتين بين عامي 2028 و2030.

وكانت ذكرت دراسة من جامعة ييل الأمريكية بأن اصطدامات الكويكبات بالزهرة فى الماضى نقلت كميات من مواد الكوكب إلى سطح القمر، بافتراض أن الغلاف الجوى للزهرة كان رقيقًا فى مرحلة ما، ويشبه الغلاف الجوى للأرض.

ويعتقد العديد من العلماء أن كوكب الزهرة ربما كان له غلاف جوي شبيه بالأرض منذ 700 مليون سنة، وبعد ذلك تعرض الكوكب لتأثير الاحتباس الحراري وطور مناخه الحالى، فالغلاف الجوي للزهرة كثيف اليوم لدرجة أنه لا يمكن لأي صخور أن تفلت بعد اصطدامه بكويكب أو مذنب.