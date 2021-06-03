شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ستكشف عن الجيل التالى من نظام ويندوز فى 24 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا مؤخرًا مؤتمرها السنوى للمطورين، حيث أثار الرئيس التنفيذى للشركة ستايا ناديلا الإعلان الكبير القادم خلال كلمته الرئيسية، وخلال الكلمة الرئيسية، قال Nadella، "قريبًا سنشارك أحد أهم التحديثات لنظام ويندوز فى العقد الماضى لإتاحة فرصة اقتصادية أكبر للمطورين والمبدعين، لقد قمت باستضافته بنفسى خلال الأشهر العديدة الماضية، وأنا" م متحمس بشكل لا يصدق بشأن الجيل القادم من ويندوز. "

والآن، بدأت الشركة فى إرسال دعوات لحدث "الجيل التالى من ويندوز" فى وقت لاحق من هذا الشهر، حيث حددت مايكروسوفت موعد حدث ويندوز فى 24 يونيو، وسيعقد الحدث الافتراضى فى الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8.30 مساءً بتوقيت الهند القياسي) فى 24 يونيو، كما يمكنك أيضًا مشاهدة البث المباشر للحدث على الموقع الرسمى للشركة.

وسيتم تقديم حدث ويندوز من قبل الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت Satya Nadella وكبير مسؤولي المنتجات Panos Panay، وقد وعد Nadella أيضًا أن ويندوز الجديد سيخلق المزيد من الفرص لكل مطور ويندوز اليوم ويرحب بكل مبتكر يبحث عن النظام الأساسى الأكثر ابتكارًا وجديدًا وانفتاحًا لبناء التطبيقات وتوزيعها وتحقيق الدخل منها.

ووفقًا لما أوردته The Verge، من المتوقع أن تكشف الشركة عن التغييرات الجديدة والمهمة القادمة على ويندوز، ويقال أيضًا أن التغييرات الجديدة ستشمل تحسينات بصرية مختلفة، ومن المتوقع أيضًا أن تكشف مايكروسوفت النقاب عن شعار ويندوز الجديد فى هذا الحدث، من المتوقع أيضًا أن يعرض عملاق البرمجيات بعض التغييرات المهمة فى واجهة المستخدم لنظام ويندوز.

فيما أكدت مايكروسوفت مؤخرًا أنها لن تشحن نظام التشغيل ويندوز 10x بعد الآن، وهو نظام التشغيل المصمم للشاشة المزدوجة. قالت الشركة أيضًا إنها ستجلب أفضل ميزات نظام التشغيل إلى الإصدار الرئيسى من ويندوز 10.