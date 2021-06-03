تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية تكشف عن تصميم Honor X20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم هاتف Honor X20 المرتقب، والذي يظهر بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم رأسي.

تعقد شركة Honor الحدث القادم في 16 من يونيو للكشف عن سلسلة Honor 50، كما تخطط الشركة لاجقاً لإطلاق سلسلة Honor X20، واليوم قدم موقع Digital Chat Station نظرة حية على هاتف Honor X20 قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

كما تؤكد الصور الحية على أن المستشعر الرئيسي في إعدادات الكاميرة يأتي بدقة 64 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل مواصفات المستشعرات الأخرى في الكاميرة، بينما تشير التوقعات إلى أن إحدى الكاميرات تأتي بزوايا عرض واسعة، بينما تدعم الأخرى عمق التصوير.

أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Honor X20 يأتي بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، ويضم بطارية بقدرة 4200 mAh، أيضاً من المتوقع أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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