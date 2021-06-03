شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أول قارب طائر يعمل بالكهرباء والذكاء الاصطناعى فى العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء قاربا طائرا كهربائيا بالكامل، لديه أول نظام للقارب الهيدروليكي في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يرفعه فوق سطح الماء، مما يقلل من احتكاك الماء بنسبة تصل إلى 80%، وتم تقديم المركبة - Candela C-7 في التكرار الحدث البحري، الذي يقام في البندقية ارسنال حتى 6 يونيو 2021.



أول قارب يعمل بالذكاء الاصطناعي

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن القارب بعيد المدى، الذي يبلغ مداه 50 ميلًا بحريًا، قادر على تقليل احتكاكه بالمياه بنسبة تصل إلى 80% عن طريق الارتفاع من الماء إلى وضع القارب المحلق.

قارب الذكاء الاصطناعى

وهذا يجعل المركبة الكهربائية بالكامل، التي تباع بالتجزئة بحوالي 192 ألف جنيه إسترليني، قادرة على المنافسة مع أقرانها التي تعمل بالوقود الأحفوري، وتبلغ سرعتها القصوى 30 عقدة.



قارب طائر

وهذا الأمر يجعل مركبة C-7 لديها ثلاثة أضعاف مدى معظم القوارب الكهربائية، وقالت الشركة المصنعة التي تتخذ من السويد مقراً لها: "يوفر نظام الرقائق الذي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر في C-7 تجربة قيادة سلسة للغاية، حتى في الظروف المتقطعة".



قارب يعمل بالكهرباء

وأضافت الشركة، "أنه من خلال الخبرة المكتسبة من تكنولوجيا الطائرات المقاتلة وتصميم الطائرات، قمنا بتصميم Candela C-7 لتكون خفيفة للغاية، بينما لا تزال صلبة وقوية."

وأوضحت: "أن التصميم بمساعدة الكمبيوتر يجعل القيادة سهلة مثل الإمساك بعجلة القيادة، حتى في الرياح الجانبية والطقس القاسي".



وحدة القيادة فى القارب

تحتوي أدوات التحكم في المركبة، التي تتضمن واجهات شاشة تعمل باللمس، على اتصالات بالسحابة، مما يسمح بالتحديثات اللاسلكية والخدمة عن بُعد للحفاظ على أداء C-7 محسنًا.