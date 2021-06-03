تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن موعد الإعلان عن Nokia C20 Plus في 11 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت HMD Global إعلان تشويقي اليوم حددت من خلاله يوم 11 من يونيو للإعلان الرسمي عن هاتف Nokia C20 Plus.

كانت شركة HMD قد قدمت هاتف Nokia C20 خلال شهر أبريل الماضي، واليوم رصد إعلان تشويقي على منصة Weibo يوضح تصميم هاتف الشركة القادم Nokia C20 Plus الذي يتميز بكاميرة خلفية مزدوجة.

أيضاً تأتي الكاميرة المزدوجة في وحدة دائرية تتوسط الجهة الخلفية من هاتف Nokia C20 Plus، من جانب أخر لا يتضمن الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف لن يأتي بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، لذا سيقتصر التسجيل في الهاتف على كلمة المرور، أو القفل النمطي.

كما يضم هاتف C20 Plus منفذ 3.5مم للسماعات، وتأتي فتحة شريحة SIM في الجانب الأيسر من الهاتف، بينما يأتي الزر الرئيسي وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً رصد هاتف Nokia C20 Plus في Geekbench بمعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بإختيار أخر في الذاكرة العشوائية، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 إصدار Go.

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