تكنولوجيا: TSMC تستعد لبدء إنتاج شرائح بدقة تصنيع 4 نانومتر قبل الموعد المحدد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة TSMC تسير بخطوات سريعة في عملية تصنيع الشرائح بدقة 4 نانومتر، كما تستمر الشركة في تطوير عملية تصنيع 3 نانومتر وفقاً لجدولها الزمني.

كشف تسريبات جاءت من مصادر داخلية في TSMC على أن الشركة تستعد للإنتاج التجريبي للشرائح المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر في الربع الثالث من هذا العام، أي قبل الموعد المحدد سابقاً في الربع الرابع من 2021.

من جانب أخر تستعد شركة TSMC للإنتاج الضخم لعملية تصنيع بدقة 3 نانومتر في 2022، أيضاً أصدرت الشركة تصريحات مؤخراً حول تقنية N5A الجديدة التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر.

وتهدف TSMC بتقنية N5A الجديدة الوصول إلى حلول أكثر كفاءة في تعزيز مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة في صناعة السيارات، مع تحويل لوحة القيادة في السيارات إلى تجربة رقمية متكاملة.

أيضاً من المقرر أن تتوافق تقنية N5A مع معايير AEC-Q100 Grade 2 في إنتاج السيارات، كما تطلق هذه التقنية في الربع الثالث من 2022.

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