هواوي تشوق لهاتفها الرائد القادم Huawei P50

دبي - يزن راشد - خلال للإعلان عن نظام التشغيل هارموني HarmonyOS من هواوي، قدمت الشركة نظرة أولية على هواتفها القادمة من سلسلة Huawei P50.

واغتنمت الشركة الفرصة لبث عرض ترويجي لمدة 45 ثانية بشأن سلسلة Huawei P50.

وتم تقديم القليل من المواصفات بشأن سلسلة Huawei P50، ولم تتحدث عن الأسعار أو تشوق لتاريخ الإصدار. ولكنها كشفت عن نظرة قريبة على مصفوفة الكاميرا.

وتظهر أربع عدسات للكاميرا بالإضافة إلى فلاشين. ومن الصعب أن نقول بالضبط ما الذي نحصل عليه مع هذا الهاتف من حيث عدد الميجابكسل وحجم المستشعر.

وتؤكد الصورة أن هواوي تعمل جنبًا إلى جنب مع شركة لايكا الألمانية Leica للعدسات. وسنضطر إلى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت هواوي قد حسنت من عدسات بيريسكوب Periscope المقربة التي قدمت نتائج جيدة جدًا عبر P40 Pro Plus.

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Huawei P50 من هواوي:

تدعي الشركة أنها تنقل التصوير بالهاتف المحمول إلى مستوى جديد. وبالنظر إلى أن حجم نتوء الكاميرا يبدو أنه قد زاد مقارنةً بهاتف P40 Pro Plus.

ويبدو من المنطقي أن تسعى هواوي لإضافة بعض المستشعرات والعدسات الأكبر في Huawei P50 بالمقارنة مع P40 Pro Plus.

أما بالنسبة لبقية الهاتف، لا يوجد معلومات سوى ما قاله الرئيس التنفيذي للأعمال الاستهلاكية ريتشارد يو خلال البث المباشر.

وأوضح يو أن سلسلة Huawei P50 تتمتع بتصميم خفيف الوزن ولغة تصميم مبدعة. ومن المحتمل أن يتم شحن هواتف Huawei P50 مزودة بنظام تشغيل هارموني الجديد من هواوي. ولكنه لم يؤكد ذلك في الفيديو أو حتى يعرض شاشة الهاتف وهي قيد التشغيل.

وبالنسبة إلى موعد الإصدار، قالت الشركة: إنها تحاول معرفة كيفية إتاحة هذا المنتج.

ويعني هذا أن هواوي – مثل جميع شركات التكنولوجيا في الوقت الحالي – تتعامل مع آثار النقص العالمي في أشباه الموصلات.

وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة إلى إبطاء إنتاجها للأجزاء الداخلية، مما قد يتسبب أيضًا في ضغوط الإمداد حول معالجات Kirin.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يحتوي الجهاز اللوحي MatePad Pro الذي أعلنت عنه الشركة حديثًا على معالج Snapdragon من كوالكوم بدلاً من أحد المعالجات الخاصة بشركة هواوي.

ويشار إلى أن هواوي أعلنت خلال الحدث أن نظام التشغيل هارموني قادم إلى هواتفها الذكية عبر تحديث قادم.

كما أعلنت أيضًا عن أجهزة MatePad اللوحية الجديدة التي تعمل بنظام هارموني، بالإضافة إلى ساعة Huawei Watch 3 الذكية الجديدة التي تعمل بنظام هارموني.