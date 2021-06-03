شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لا تحتاج إلى تثبيت تحديث iOS 14.6 على هاتفك الأيفون الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل الأسبوع الماضى تحديث جديد للبرامج لمستخدمي أيفون، الأمر الذى جعله يصل إلى إلإصدار iOS 14.6.

وعلى الرغم من أن هذا التحديث ليس بنفس أهمية إصدار iOS 14.5، إلا أنه لا يزال يأتي بعدد من الميزات الجديدة وتم طرحه بعد شهر تقريبًا من التحديث السابق.

ومنذ أن مر أسبوع على طرح أبل لنظام iOS 14.6، قام الكثير من مستخدمي ايفون بتثبيته في جميع أنحاء العالم، لكن يقوم بعضهم الآن بالإبلاغ عن مشكلات استنزاف شديد للبطارية منذ تثبيت تحديث البرنامج الجديد، حيث أثار المستخدمون المشكلة في منتديات مجتمع دعم أبل ومنتديات MacRumors، حتى أن البعض منهم قد وضع علامة عليه على Twitter أيضًا.