شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لا تحتاج إلى تثبيت تحديث iOS 14.6 على هاتفك الأيفون الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل الأسبوع الماضى تحديث جديد للبرامج لمستخدمي أيفون، الأمر الذى جعله يصل إلى إلإصدار iOS 14.6.
وعلى الرغم من أن هذا التحديث ليس بنفس أهمية إصدار iOS 14.5، إلا أنه لا يزال يأتي بعدد من الميزات الجديدة وتم طرحه بعد شهر تقريبًا من التحديث السابق.
ومنذ أن مر أسبوع على طرح أبل لنظام iOS 14.6، قام الكثير من مستخدمي ايفون بتثبيته في جميع أنحاء العالم، لكن يقوم بعضهم الآن بالإبلاغ عن مشكلات استنزاف شديد للبطارية منذ تثبيت تحديث البرنامج الجديد، حيث أثار المستخدمون المشكلة في منتديات مجتمع دعم أبل ومنتديات MacRumors، حتى أن البعض منهم قد وضع علامة عليه على Twitter أيضًا.
ولعل السبب الجذري لهذا الاستنزاف المفرط للبطارية غير معروف حتى الآن، ومع ذلك، فقد توقعت التقارير عبر الإنترنت أن تطبيق Podcast يستهلك الكثير من الطاقة بينما يلقي البعض باللوم على تطبيق الموسيقى، فيما لم تعترف الشركة حتى الآن بمشكلات استنزاف البطارية الناتجة عن آخر تحديث للبرنامج، ولكن نظرًا لأنها تؤثر على عدد كبير من مستخدمي iPhone ، فإننا نتوقع طرح تحديث برنامج iOS 14.7 أو iOS 14.6.1 قريبًا مع إصلاح لذلك.
ميزات تحديث iOS 14.6
ميزات تحديث iOS 14.6
يوفر تحديث نظام التشغيل هذا لجهاز iPhone ميزات جديدة لتطبيق Podcasts، يأتي مع نظام اشتراك جديد للتطبيق، وأيضًا، يأتي هذا التحديث مع ميزة جديدة لـ AirTag، الصوت المكاني، ودعم Dolby Atmos، والموسيقى بلا خسارة - ستتوفر جميع الميزات الجديدة لمستخدمي iPhone الذين لديهم اشتراك أبل Music مع تحديث البرنامج هذا.