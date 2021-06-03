شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخيل.. كم بلغ مرتب "تيم كوك" رئيس شركة أبل خلال العام الماضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شركة أبل واحدة من أكبر الشركات فى العالم، ومع ذلك، فإن الرئيس التنفيذى للشركة، تيم كوك، ليس من بين كبار المديرين التنفيذيين الأعلى أجراً فى العالم، فوفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، بلغ الراتب السنوى لكوك فى عام 2020 حوالى 14.7 مليون دولار، حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تصنيفها للرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً فى مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

فيما يضعه الراتب السنوى لكوك فى المرتبة 171 على القائمة، ومن المثير للاهتمام أن شركة أبل هى أكبر شركة فى مؤشر S&P 500 بقيمة سوقية تزيد عن 2 تريليون دولار، وقد كان مجموع رواتب "كوك " أعلى بقليل من متوسط ​​الراتب لكبار المديرين التنفيذيين فى جميع أنحاء العالم، ووفقًا لـ WSJ، عبر مؤشر S&P 500، كان متوسط ​​راتب الرئيس التنفيذى حوالى 13.4 مليون دولار.

وارتفع راتب الرئيس التنفيذى لشركة أبل بنسبة 28% فى عام 2020، وفقًا للتقرير، مع ملاحظة أن الراتب هو مجرد جزء مما يحصل عليه كوك لأنه يحصل على جزء من الأسهم كونه الرئيس التنفيذى لشركة أبل، وفى العام الماضي، كشف تقرير صادر عن بلومبيرج أن كوك أصبح مليارديرًا فى النهاية.

وذكر تقرير بلومبرج أن جزءًا كبيرًا من ثروة كوك المقدرة تأتى من "جوائز الأسهم التى حصل عليها منذ انضمامه إلى شركة أبل فى عام 1998".

وعندما تولى كوك منصب الرئيس التنفيذى لشركة أبل فى عام 2011، كانت القيمة السوقية التقديرية للشركة حوالى 350 مليار دولار، ووفقًا لـ Bloomberg، يمتلك كوك أكثر من 8.47 ألف سهم من أسهم أبل، والتى تبلغ قيمتها حوالى 375 مليون دولار.

ووفقًا للحسابات التى أجرتها بلومبرج، أضاف كوك 650 مليون دولار أخرى إلى صافى ثروته من خلال "العائدات من مبيعات الأسهم السابقة وتوزيعات الأرباح والتعويضات الأخرى".