شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كسوف شمسى حلقى نادر سيظهر بروسيا وكندا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظهر كسوف شمسى نادر على شكل حلقة من النار بروسيا وكندا الأسبوع المقبل عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، تاركًا حافة من الضوء، وتحدث حلقة الكسوف الشمسى عندما يكون القمر بعيدًا جدًا لإخفاء كل الضوء من الشمس تمامًا، لذلك لا يزال االضوء مرئيًا حول الحواف، وستحدث هذه الظاهرة في 10 يونيو تحديدا، مع أفضل المناظر المتاحة من كندا وجرينلاند وروسيا، ويمكن رؤيتها لمدة أقصاها ثلاث دقائق و51 ثانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحدث حلقة النار، المعروفة أيضًا باسم الكسوف الحلقي، عندما تضرب الشمس والقمر والأرض في المحاذاة الصحيحة.

لكي تظهر الحلقة حول حافة الكرة المظلمة، يجب أن تكون الأجسام النجمية الثلاثة في محاذاة، بحيث يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض في مداره.

كما أنه من الأفضل مشاهدة حلقة النار من كاناك، وهي بلدة تقع في شمال غرب جرينلاند، ولكن يجب أن تكون مرئية في معظم أنحاء كندا وروسيا.

وسيشاهد الناس في شمال شرق الولايات المتحدة مشهدًا أندر من حلقة النار، وهو كسوف الشمس جزئيًا عند الشروق، وسيكون كسوف شروق الشمس غير المعتاد والنادر مرئيًا فوق ساحل المحيط الأطلسي.

وإذا كنت تخطط لمشاهدة الكسوف، سواء كان حلقة النار أو شروق الشمس أو أيضا الكسوف الجزئي في المملكة المتحدة، فتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فعليك أن تضع زوجًا من نظارات كسوف الشمس إذا كنت ستتعرض لهذا الحدث مباشرا أو انظر بشكل غير مباشر من خلال مشاهدة الظل على الأرض.

وسيكون الكسوف الجزئي المرئى التالي بعد ذلك في 29 مارس 2025 عندما يبدو أن 60 % من الشمس مغطى بالقمر.