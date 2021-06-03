شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير كلمة مرور فيس بوك على الويب وتطبيق الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مواقع التواصل الاجتماعي هي من أكثر المواقع استهدافًا من جانب المتسللين، لذلك تتمثل إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على أمان بياناتك، أو على الأقل تقليل فرصة التعرض للاختراق بشكل كبير، عن طريق تغيير كلمة المرور بانتظام، خاصة على فيس بوك، وهذا الأمر يمكن القيام به في خطوات بسيطة سواء على موقع الويب أو تطبيق الهاتف، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

وإذا كنت تريد إعادة تعيين كلمة المرور لأنك لا تستطيع تذكرها، فاضغط فوق هل نسيت كلمة المرور؟ في شاشة تسجيل الدخول، سيُطلب منك بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، وسيرسل لك فيس بوك رابطًا لإنشاء كلمة مرور جديدة.





1. افتح فيس بوك في متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

كيفية تغيير كلمة مرور فيس بوك على الويب

2. اضغط فوق السهم الذي يشير لأسفل أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط فوق الإعدادات والخصوصية والإعدادات.

3. في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة، اضغط فوق الأمان وتسجيل الدخول.

4. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم تسجيل الدخول، وبجوار خيار تغيير كلمة المرور، اضغط فوق تحرير.

5. اكتب كلمة المرور الحالية، ثم أدخل كلمة مرور جديدة وأدخلها مرة أخرى للتأكيد.





كيفية تغيير كلمة مرور فيس بوك على تطبيق الهاتف

1. افتح تطبيق فيس بوك على جهاز أيفون أو أندرويد واضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك لفتح قائمة من الخيارات.

2. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق قسم الإعدادات والخصوصية، ثم مرة أخرى على الإعدادات.

3. في الشاشة التالية ضمن الأمان، اضغط فوق الأمان وتسجيل الدخول ليتم نقلك إلى قائمة بها خيارات الأمان.

4. ضمن تسجيل الدخول، اضغط فوق تغيير كلمة المرور.

5. في شاشة تغيير كلمة المرور، أدخل كلمة المرور الحالية وكلمة المرور الجديدة، ثم أعد كتابة كلمة المرور الجديدة لتأكيدها.





كيفية تشغيل المصادقة الثنائية على فيس بوك

يجب عليك حتى إذا كانت لديك كلمة مرور قوية تقوم بتغييرها بانتظام، إضافة مصادقة ثنائية إلى حسابك على فيس بوك، لأن هذه المصادقة تجعل الأمر أكثر أمانا عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك على فيس بوك، حيث سيحتاج أيضًا إلى إدخال رمز تم إرساله إلى هاتفك، فإنها إحدى أفضل الطرق للحفاظ على أمان حسابك.

توجه إلى نفس قائمة "الأمان وتسجيل الدخول" أعلاه لتشغيل المصادقة ذات العاملين، واستخدم خيارات "المصادقة الثنائية" هناك.