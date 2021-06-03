شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تصنع مركبات جديدة للرحلات الفضائية المأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "إينيرجيا" الروسية عن استعدادها لتصنيع مركبات جديدة من نوع "سويوز" مخصصة للرحلات الفضائية المأهولة، وقال بيان صادرعن الشركة مؤخرا "وافق مجلس إدارة شركتنا على إبرام عقود لتصنيع مركبتين فضائيتين للرحلات المأهولة من نوع Soyuz MS لصالح مؤسسة Glavkosmos الروسية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "عقود تصنيع وتوريد المركبتين بين شركتنا وGlavkosmos ستبلغ قيمتها 5 مليارات و56 مليونا و181 ألف روبل، وستراعي هذه العقود التكلفة الهامشية للإنتاج خلال فترة التصنيع".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عقود تصنيع المركبتين ستكون سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2023، أو حتى يتمكن الطرفان من استكمال كل التزامتهما ضمن البنود المتفق عليها مسبقا في العقود.

وتعتبر مؤسسة Glavkosmos من أهم المؤسسات الروسية المسؤولة عن تطوير برامج الرحلات الفضائية التجارية المأهولة التي تستخدم فيها مركبات "سويوز" الروسية الصنع.

وكانت مصادر في المؤسسة قد أشارت منذ مدة إلى أن Glavkosmos تخطط لإرسال 4 سياح إلى الفضاء ما بين عامي 2022 و2023، وأن المركبات المخصصة لهذا الغرض دخلت مرحلة التصنيع.