شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة جديدة تدرب الدماغ على تناول كميات أقل من الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا يخلق ارتباطًا بين الأطعمة السريعة والاستجابة الأضعف تجاهها، مما يساعد على تجنب الخيارات غير الصحية في سيناريوهات العالم الحقيقي.
وأجرى باحثون من جامعتي إكستر وهلسنكي تقييم تأثير التطبيق على استهلاك 1234 مشاركًا للوجبات السريعة، ووجدوا أن ممارسة اللعبة مرة واحدة يوميًا لمدة شهر أدى إلى انخفاض متوسط نقطة واحدة في استهلاك الوجبات السريعة على مقياس من ثماني نقاط.
كما أبلغ الأشخاص الذين لعبوا اللعبة في كثير من الأحيان عن تغييرات أكبر في تناول طعامهم، وبشكل عام كان هناك متوسط خسارة في الوزن بمقدار نصف كيلوجرام، وزيادة طفيفة في الطعام الصحي الذي يتم تناوله.
قالت البروفيسور نتاليا لورانس، الباحثة في الدراسة: "على سبيل المثال، شخص يتناول وجبة سريعة مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، قلل ذلك إلى مرة واحدة في الأسبوع بعد استخدام التطبيق بانتظام لمدة شهر".
وأضافت نتاليا، أنه بشكل عام، النتائج مشجعة حقًا.. التطبيق مجاني ويستغرق حوالي أربع دقائق فقط يوميًا، لذا فهو شيء يمكن للأشخاص فعله بشكل واقعي - وتشير نتائجنا إلى أنه فعال".