تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Pro 11-inch وiPad Air (2019)

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى 2021 iPad Pro 11 وiPad Air (2019)، أن تساعدك فى الاختيار:

محمد يوسف

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