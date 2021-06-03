شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول عدد مستخدمى شبكات الـ 5G فى كوريا الجنوبية لـ15 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد مستخدمى الهواتف المحمولة على شبكات الجيل الخامس فى كوريا الجنوبية إلى أكثر من 15 مليونًا الشهر الماضي، حسبما أظهرت البيانات، فى الوقت الذى يتسابق فيه مشغلو الاتصالات لاكتساب المزيد من المستخدمين على أحدث شبكات الجيل.

واعتبارًا من نهاية أبريل، بلغ عدد اشتراكات 5G حوالى 15 مليون، وهو ما يمثل 21.25 فى المائة من إجمالى 71.27 مليون اشتراك فى الهاتف المحمول فى البلاد، وفقًا لبيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 52 مليون نسمة.

ويشير الرقم الأخير إلى تباطؤ فى نمو مستخدمى 5G مقارنة ببداية العام، وقد أضافت الدولة حوالى 671000 اشتراك 5G الشهر الماضى من مارس، بينما أضافت أكثر من مليون مستخدم 5G شهريًا فى يناير، وفقًا لتقارير وكالة أنباء يونهاب.

ولم يقم صانعو الهواتف الذكية الرئيسيون بإصدار أجهزة رائدة فى السوق المحلية منذ إطلاق سامسونج لسلسلة Galaxy S21 فى يناير، وفى الشهر الماضي، كان أكبر مشغل للهواتف المحمولة SK Telecom هو أكبر عدد من المشتركين فى 5G عند 7.07 مليون، تليها KT Corp بـ 4.6 مليون و LG Uplus بـ 3.47 مليون.

وقام مشغلو الاتصالات فى الأشهر الأخيرة بدفع المزيد من الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة من الجيل الخامس، مثل Samsung Electronics 'Galaxy Jump'، لتسريع انتقال المستخدمين من شبكات الجيل السابق، وأطلقت مشغلى الاتصالات فى كوريا الجنوبية شبكات 5G لأول مرة فى أبريل 2019.