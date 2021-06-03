تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لإطلاق التحديث الجديد من Windows في 24 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت مايكروسوفت يوم 24 من يونيو للإعلان عن الإصدار الجديد من منصة Windows، حيث أكد Satya Nadella على أن الشركة بدأت العمل على تطوير الجيل الجديد من النظام بالفعل.

كانت شركة مايكروسوفت قد كشفت عن الإصلاحات والمميزات الجديدة في Windows 10 منذ أسبوع تقريباً، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على موعد إطلاق الإصدار الجديد قبل نهاية الشهر الجاري.

من جانب أخر لم تكشف تغريدات مايكروسوفت عن تفاصيل دقيقة حول الجديد من مميزات منصة ويندوز، إلا أن الرئيس التنفيذي Satya Nadella أكد على أن هذا التحديث سيكون من بين أهم التحديثات المقدمة من الشركة لنظام التشغيل.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا التحديث من النظام سيكون أقرب لإصدار Windows 11 من نظام التشغيل، وهي توقعات ترتكز على منشور أصدر من مايكروسوفت في مايو، والذي أكدت من خلاله على أن الشركة تستعد لإحداث ثورة في منصة Windows UX على مدار السنوات القادمة.

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