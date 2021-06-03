شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. سيمكنك الانضمام إلى Clubhouse بدون دعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرا إطلاق نسخة تطبيق Clubhouse لمستخدمى أندرويد خلال الشهر الماضي، حيث كان الشيء المختلف فى Clubhouse هو أنه لا يمكن للجميع الوصول إليه وستحتاج إلى دعوة للدخول إلى Clubhouse، لكن يبدو الآن أن التطبيق يفكر فى التخلص من نظام الدعوات.

فوفقًا لما أورده موقع PhoneArena، عقد القائمين على Clubhouse مؤخرًا اجتماعًا حول التطبيق لمناقشة "ما شهدته منذ السماح للغالبية العظمى من مستخدمى الهواتف الذكية بتثبيت التطبيق"، حيث تلى ذلك نشر تغريدة من الحساب الرسمى والتى ذكرت أن التطبيق يضم الآن 2 مليون مشترك فى أندرويد.

وذكرت التغريدة أيضًا أن التطبيق سيأتى بإصدار عام هذا الصيف، وهذا يعنى أنه قريبًا لن يحتاج المستخدمون إلى أى دعوة للانضمام إلى التطبيق، ويقال إن هذه الخطوة تزيد من تنزيلات أندرويد للتطبيق وستوفر أيضًا منافسة قوية للمنافسين مثل Twitter Spaces.

وفى الآونة الأخيرة، بلغت قيمة الشبكة الاجتماعية القائمة على الصوت 4 مليارات دولار فى حملة لجمع التبرعات مؤخرًا، واكتسب التطبيق شعبية كبيرة العام الماضى ويستخدمه العديد من المشاهير والمستثمرين والسياسيين ورجال الأعمال البارزين.