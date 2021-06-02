شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطلق البث المباشر لمؤتمرها WWDC 2021 عبر يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا لبدء مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC 2021 الأسبوع المقبل، لكن قبل المؤتمر، أطلقت الشركة بثًا مباشرًا على يوتيوب، حيث يمكن للمشاهدين المهتمين الاشتراك للحصول على التذكير عند بدء الحدث.

وبصرف النظر عن إطلاق البث المباشر للحدث على يوتيوب، تخطط أبل أيضًا لإتاحة الكلمة الرئيسية WWDC 2021 عبر موقع الأحداث على الويب وتطبيق أبل TV، وقد أنشأت الشركة أيضًا صفحة أحداث لـ WWDC 2021 والتى ستتألف من رابط البث المباشر.

وستُعقد كلمة أبل الرئيسية لهذا الحدث فى 7 يونيو فى تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وتمامًا مثل العام الماضي، ستقيم أبل حدثًا عبر الإنترنت فقط بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، وستعلن شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو عن "أحدث برامجها وتقنياتها" حسب الدعوة.

وبمعنى آخر، سنتمكن من رؤية آخر التحديثات عبر أنظمة التشغيل الخاصة به على أجهزة أبل، بما فى ذلك iOS 15 وiPadOS 15 وmacOS وwatchOS 8، ويمكننا أيضًا رؤية التغييرات فى نظام تشغيل التلفزيون.

وقالت شركة أبل فى منشور على غرفة الأخبار الخاصة بها: "مجانًا لجميع المطورين، سيجمع WWDC 2021 مجتمع مطورى أبل العالمى ويزودهم برؤى جديدة حول التقنيات والأدوات والأطر التى يعتمدون عليها"، وفى الآونة الأخيرة، أعلنت أبل عن طلاب مختارين من 35 دولة سيكونون جزءًا من مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC 2021.