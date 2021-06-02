تكنولوجيا: Nintendo تؤكد على إنضمامها فعاليات E3 في 15 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nintendo رسمياً اليوم عن خططها للمشاركة في فعاليات مؤتمر E3 في 15 من يونيو، مع توقعات أن تكشف الشركة خلال الحدث عن ألعاب Switch الجديدة.

أكدت Nintendo على موعد مؤتمرها في فعاليات E3، حيث يتم بث حدث الشركة على مدار 40 دقيقة تستعرض خلالها الشركة العناوين القادمة لمنصة ألعاب Switch خلال هذا العام، ومن ثم تقدم الشركة لقطات من ألعاب الشركة على مدار 3 ساعات.

وتشير التوقعات إلى أن Nintendo ستتيح تجربة الألعاب على الإصدار المحدث من Switch، حيث كشف تقرير سابق بالفعل عن خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من جهاز الألعاب بتصميم hybrid إستعداداً لإنطلاق فعاليات E3.

يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن بعض ألعاب Switch القادمة التي تتضمن Mario Golf: Super Rush التي تنطلق في يونيو، ولعبة Legend of Zelda: Skyward Sword HD في يوليو، وألعاب Pokemon Brilliant Diamond وShining Pearl في نوفمبر.

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