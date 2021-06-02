تكنولوجيا: إطلاق الإصدار الخاص بالألعاب الأولمبية من هاتف Samsung Galaxy S21 مقابل 1024 دولار أمريكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، تم إلغاء إصدار الألعاب الأولمبية من هاتف +Galaxy S20 بعد ان تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو إلى عام 2021. وبالتالي، أعلنت شركة سامسونج عن إصدار الألعاب الأولمبية من Galaxy S21 منذ أسبوعين، وقد تم إطلاق هذا الإصدار الخاص من الهاتف الذكي رسميًا في اليابان.

قد يتم تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفية مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في اليابان وأجزاء أخرى من العالم. ومع ذلك، لن تقوم سامسونج بإلغاء إصدار الألعاب الأولمبية من Galaxy S21 هذه المرة.

ويتوفر هذا الإصدار المحدود من الهاتف الآن للطلب المسبق في اليابان (عبر SamMobile)، وقد تم بيع الجهاز بواسطة NTT DoCoMo مقابل 112.464 ين ياباني (أي حوالي 1024 دولارًا أمريكيًا) في الدولة.

وبالنسبة للميزات، فإن هذا الإصدار الخاص يضم نفس مجموعة المواصفات الموجودة بإصدار Galaxy S21 القياسي. وهو يأتي مزودًا بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجا بايت ويتميز باللون الأزرق مع شعاري “Galaxy” و “Olympic Games Worldwide Partner” من الخلف.

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