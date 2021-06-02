تكنولوجيا: هواوي تدفع HarmonyOS اليوم لعدد 100 من أجهزة وهواتف الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ اليوم هواوي بدعم عدد من هواتف وأجهزة الشركة بنظام تشغيلها الخاص HarmonyOS 2.0، ولقد كشفت الشركة عن القائمة الرسمية للتحديثات والتي تتضمن 100 جهاز وهاتف في البداية.
قدمت هواوي اليوم أول إصدارتها من الأجهزة التي تنطلق بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 مثبت مسبقاً، والتي تضمنت ساعات ذكية، وأجهزة لوحية، بينما تقدم العملاق الصيني نظام تشغيلها اليوم لعدد من إصدارات الشركة السابقة من الأجهزة والهواتف الذكية.
ينتقل عدد من أجهزة وهواتف هواوي بنظام الأندوريد اليوم إلى نظام تشغيل HarmonyOS 2.0، على أن يقتصر هذا التحول على السوق الصيني في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن تبدأ هواوي بتحديث مجموعة من الهواتف والأجهزة اليوم والتي تتضمن كلاً من:
- Mate40 Pro
- Mate40 Pro+
- Mate40 RS
- Mate40
- Mate40E
- Mate X2
- P40
- P40 4G
- P40 Pro
- P40 Pro+
- Mate 30 Pro
- Mate 30 Pro 5G
- Mate 30E Pro 5G
- Mate 30 RS
- Mate 30
- Mate 30 5G
- MatePad Pro
- MatePad Pro 5G
- Mate Xs
كما تبدأ الشركة في الربع الثالث من هذا العام في تحديث مجموعة أخرى من الهواتف والأجهزة تتضمن:
- Mate 20
- Mate 20 Pro
- Mate 20 RS
- nova 7 SE
- nova 7 SE 5G Youth
- nova 8 5G
- nova 8 Pro 5G
- nova 8 Pro 4G
- nova 8 SE
- nova 7 5G
- nova 7 Pro 5G
- nova 6
- nova 6 5G
- nova 6 SE
- MatePad 10.8
- MatePad 10.4
- MatePad 5G
- Mate 20
- Mate 20 Pro
- Mate 20 RS
- nova 7 SE
- nova 7 SE 5G Youth
- nova 8 5G
- nova 8 Pro 5G
- nova 8 Pro 4G
- nova 8 SE
- nova 7 5G
- nova 7 Pro 5G
- nova 6
- nova 6 5G
- nova 6 SE
- MatePad 10.8
- MatePad 10.4
- MatePad 5G
يذكر أن هواوي لم تحدد حتى الآن موعد إطلاق HarmonyOS 2.0 للإصدارات الخاصة بالأسواق العالمية من هواتفها الذكية أو الأجهزة اللوحية، على أن تستمر في تحديث الأجهزة والهواتف الذكية في السوق الصيني حتى نهاية هذا العام.
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