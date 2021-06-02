تكنولوجيا: هواوي تدفع HarmonyOS اليوم لعدد 100 من أجهزة وهواتف الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ اليوم هواوي بدعم عدد من هواتف وأجهزة الشركة بنظام تشغيلها الخاص HarmonyOS 2.0، ولقد كشفت الشركة عن القائمة الرسمية للتحديثات والتي تتضمن 100 جهاز وهاتف في البداية.

قدمت هواوي اليوم أول إصدارتها من الأجهزة التي تنطلق بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 مثبت مسبقاً، والتي تضمنت ساعات ذكية، وأجهزة لوحية، بينما تقدم العملاق الصيني نظام تشغيلها اليوم لعدد من إصدارات الشركة السابقة من الأجهزة والهواتف الذكية.

ينتقل عدد من أجهزة وهواتف هواوي بنظام الأندوريد اليوم إلى نظام تشغيل HarmonyOS 2.0، على أن يقتصر هذا التحول على السوق الصيني في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ هواوي بتحديث مجموعة من الهواتف والأجهزة اليوم والتي تتضمن كلاً من:

Mate40 Pro

Mate40 Pro+

Mate40 RS

Mate40

Mate40E

Mate X2

P40

P40 4G

P40 Pro

P40 Pro+

Mate 30 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate 30E Pro 5G

Mate 30 RS

Mate 30

Mate 30 5G

MatePad Pro

MatePad Pro 5G

Mate Xs

كما تبدأ الشركة في الربع الثالث من هذا العام في تحديث مجموعة أخرى من الهواتف والأجهزة تتضمن:

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

nova 7 SE

nova 7 SE 5G Youth

nova 8 5G

nova 8 Pro 5G

nova 8 Pro 4G

nova 8 SE

nova 7 5G

nova 7 Pro 5G

nova 6

nova 6 5G

nova 6 SE

MatePad 10.8

MatePad 10.4

MatePad 5G

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

nova 7 SE

nova 7 SE 5G Youth

nova 8 5G

nova 8 Pro 5G

nova 8 Pro 4G

nova 8 SE

nova 7 5G

nova 7 Pro 5G

nova 6

nova 6 5G

nova 6 SE

MatePad 10.8

MatePad 10.4

MatePad 5G

يذكر أن هواوي لم تحدد حتى الآن موعد إطلاق HarmonyOS 2.0 للإصدارات الخاصة بالأسواق العالمية من هواتفها الذكية أو الأجهزة اللوحية، على أن تستمر في تحديث الأجهزة والهواتف الذكية في السوق الصيني حتى نهاية هذا العام.

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