تكنولوجيا: إطلاق ThinkBook Plus 2 من لينوفو في الصين مع شاشة E Ink ومعالج من إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو أجهزة حواسب محمولة جديدة ضمن مجموعة ThinkBook الخاصة بها في وقت سابق من اليوم. وتضم هذه المجموعة كل من ThinkBook 13x و ThinkBook 14p و ThinkBook 16p و ThinkBook Plus 2 مع بعض المنتجات ذات الصلة.

يعد ThinkBook Plus 2 حاسب محمول رفيع وخفيف الوزن تم تصميمه لمستخدمي المجال الإبداعي، ويتميز الحاسب الجديد بشاشة E Ink بحجم 12 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة قريبة من الورق وهذا يجعله مناسبًا لساعات طويلة من الاستخدام.

يوفر هذا الحاسب المحمول دعم اللمس والقلم، ويمكن تحوليه لاستخدامه كجهاز لوحي أيضًا. ويوفر الجهاز دعم الشحن اللاسلكي ويزن فقط 1.16 كجم ويبلغ سمكه 13.9 ملم فقط.

يتميز الحاسب بشريحة إنتل تتراوح من معالج i5 إلى معالج i7 اعتمادًا على التكوين الذي يختاره المستخدم، ويحتوي على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية. كما انه يعمل بنظام تشغيل Windows 10 OS ويقدم أيضًا معالج رسومات Intel Iris المدمجة.

سيكون ThinkBook Plus 2 متاحًا للشراء في الصين خلال الأيام القادمة وسيتراوح سعره بين 1410 و 1722 دولارًا أمريكيًا.

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