شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تكشف عن تصميم جديد لمتصفح فايرفوكس.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Mozilla بإعادة تصميم لمتصفح Firefox، بمظهر جديد تمامًا لعلامات التبويب، وأصبحت علامات تبويب Firefox أكبر مما كانت عليه من قبل، وسوف تطفو علامة التبويب محل التركيز فوق شريط الأدوات بالقرب من الجزء العلوي من المتصفح وفقا لما نقله موقع the verege.

وفي Chrome أو Safari، على النقيض من ذلك، تبدو علامة التبويب التي يتم التركيز عليها وكأنها متصلة مباشرة بشريط الأدوات.

وتقول Mozilla إن هذا التصميم الجديد المنفصل تم إنشاؤه لتشجيع الأشخاص على تحريك علامات التبويب الخاصة بهم، قالت Mozilla في إحدى المدونات: "لقد فصلنا علامة التبويب عن المتصفح لدعوتك إلى نقل علامات التبويب وإعادة ترتيبها وسحبها إلى نافذة جديدة لتناسب تدفقك، وتنظيمها بحيث يسهل عليك العثور عليها".

ويحتوي تصميم Firefox الجديد على بعض التغييرات الأخرى أيضًا، قامت Mozilla بتنظيف شريط الأدوات لجعله أقل تشوشًا ما يعد تحسن جيد، علي ألا تشغل علامات التبويب الجديدة وشريط الأدوات مساحة رأسية أكبر في هذا التصميم الجديد.

وموزيلا فايرفوكس، هو متصفح ويب مجاني ومفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة مؤسسة موزيلا ويستخدم فايرفوكس محرك تخطيط جيكو لعرض صفحات الويب، والتي تنفذ معايير الويب الحالية والمتوقعة، في عام 2017، بدأ فايرفوكس بدمج تقنية جديدة تحت اسم كوانتوم لتعزيز التوازي وواجهة مستخدم أكثر سهولة.