شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت إيفا يحاكى التعبيرات البشرية لبناء الثقة مع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طور علماء في جامعة كولومبيا روبوتًا يحاكي تعابير وجه البشر لكسب ثقتهم.
لكن الباحثين يقولون إن إعطاء androids هذه القدرة يمكن أن يسهل تفاعلات أكثر طبيعية وجذابة بين الإنسان والروبوت، تنتج إيفا تعبيرات مختلفة من خلال استخدام واحد أو أكثر من المشاعر الستة الأساسية: الغضب والاشمئزاز والخوف والفرح والحزن والمفاجأة، حسب الورقة الدراسية:
وقام الفريق بتدريب الروبوت على توليد هذه التعبيرات من خلال تصويره وهو يصنع سلسلة من الوجوه العشوائية، ثم تعلمت شبكات Eva العصبية مطابقة إيماءات الإنسان بإيماءات الوجوه البشرية التي تم التقاطها بواسطة كاميرا الفيديو الخاصة بها.
في حين أن هناك بالفعل العديد من الكائنات البشرية التعبيرية الوجهي، يعتقد الفريق أن إيفا هي الوحيدة ذات المصدر المفتوح.