شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت إيفا يحاكى التعبيرات البشرية لبناء الثقة مع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور علماء في جامعة كولومبيا روبوتًا يحاكي تعابير وجه البشر لكسب ثقتهم.

ويستخدم الروبوت، المسمى إيفا، التعلم العميق لتحليل إيماءات الوجه البشرية التي التقطتها الكاميرا، ثم تسحب الكابلات والمحركات نقاطًا مختلفة من الجلد الناعم للروبوت لتقليد تعبيرات الأشخاص القريبين في الوقت الفعلي وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

لكن الباحثين يقولون إن إعطاء androids هذه القدرة يمكن أن يسهل تفاعلات أكثر طبيعية وجذابة بين الإنسان والروبوت، تنتج إيفا تعبيرات مختلفة من خلال استخدام واحد أو أكثر من المشاعر الستة الأساسية: الغضب والاشمئزاز والخوف والفرح والحزن والمفاجأة، حسب الورقة الدراسية:

وقام الفريق بتدريب الروبوت على توليد هذه التعبيرات من خلال تصويره وهو يصنع سلسلة من الوجوه العشوائية، ثم تعلمت شبكات Eva العصبية مطابقة إيماءات الإنسان بإيماءات الوجوه البشرية التي تم التقاطها بواسطة كاميرا الفيديو الخاصة بها.

في حين أن هناك بالفعل العديد من الكائنات البشرية التعبيرية الوجهي، يعتقد الفريق أن إيفا هي الوحيدة ذات المصدر المفتوح.

كما أن تصنيعها وتجميعها غير مكلف نسبيًا، يقول الباحثون إن الجمع بين التكاليف المعتدلة والتصميم مفتوح المصدر يمكن أن يجعل Eva منصة سهلة الوصول وقابلة للتخصيص لأبحاث الذكاء الاصطناعي العاطفية.