بيتكوين تسجل ارتفاعا جديدا.. أكثر من 37 ألف دولار للوحدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 07:09 مساءً - سجلت بعض العملات الرقمية “المشفرة” خلال تداولات اليوم الأربعاء ارتفاعا، وصعد سعر بيتكوين بنسبة 2.59%.

وبلغ سعر بيِتكوين BTC، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم اليوم نحو 37,301 دولار للوحدة، في تعاملات هادئة لمعظم العملات المشفرة اليوم.

كانت بِيتكوين أقل تقلبا في الأيام الأخيرة لكنها انخفضت أكثر من ‭‭35‬‬% هذا الشهر، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع.

والمستويات الحالية لسعر بيتكوين لم تشهدها منذ فبراير/شباط وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل/نيسان.

أسعار العملات المشفرة

وحتى نشر التقرير جاءت أسعار العملات الرقمية على النحو التالي..

وسجلت عملة دوجكوين Dogecoin) DOGE) نحو 0.429 دولار، بزيادة 33.55%.

وتراجعت عملة كمبيوتر إنترنت (Internet Computer) ICP إلى 106.03 دولار بانخفاض 2.99% عن أسعار الأربعاء.

وحققت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC نحو 183.76دولار، مرتفعة بـ 2.16% عن آخر سعر.

وسجل سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT، نحو 25.22 دولار، محققة ارتفاعا أكثر من 13.25%.

كما ارتفع سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI، اليوم مسجلا 27.75 دولار بزيادة نسبتها 2.72%.

كما ارتفعت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية Chainlink LINK لتسجل 30.42 دولار يزادة أكبر من 1.52%.

مذبحة مشفرة

وأنهت العملات الافتراضية الأسبوع الأخير من مايو الحالي “من الأحد 23 من مايو إلى الخميس 27 مايو” عند قيمة سوقية بلغت 1.5 تريليون دولار، مقارنة مع أعلى مستوى تاريخي سجل في تعاملات 16 أبريل/نيسان الماضي، البالغة حينها 2.519 تريليون دولار.

يأتي هذا الانخفاض نتيجة هبوط أسعار عملات رئيسية مثل بيتكوين، وإيثيريوم، وبينانس، وتيثر وكاردانو، والدوجيكوين، لمستويات منخفضة، أثرت بالمحصلة على القيمة السوقية للعملات المتداول عليها البالغ عددها 7492 عملة تتداول من خلال 474 بورصة.

وما تزال أسعار العملات الافتراضية عالميا متأثرة بشكل مباشر من قيود صينية على أسواقها، منعت بموجبها تداول وبيع وشراء واستثمار العملات الافتراضية، قائلة إنها عالية التذبذب وتسبب مخاطر كبيرة على المستثمرين في البلاد.

كما تتأثر العملات بشكل ثانوي حاليا بتصريحات مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، حول نيته بيع ما بحوزته من عملات افتراضية، ووقف بيع سياراته الكهربائية بتلك العملات.

وإيلون ماسك معروف بتلاعبه غير المسؤول بسوق العملات المشفرة بحسابه على تويتر، وفي الآونة الأخيرة فعل ذلك مرة أخرى، مما تسبب في انهيار هائل عبر جميع الحدود عندما قام بالتغريد بأن Tesla ستتوقف عن قبول Bitcoin كوسيلة للدفع.