تكنولوجيا: هواوي تطلق إعلان تشويقي لسلسلة P50 في حدث HarmonyOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي خلال حدث Harmony OS 2.0 الذي أقيم اليوم عن إعلان تشويقي رسمي لسلسلة P50، والذي ركز على تصميم الكاميرة في Huawei P50 بشكل خاص.

انطلق حدث Harmony OS 2.0 اليوم للإعلان عن الجيل الأول من الأجهزة المميزة بنظام تشغيل هواوي، والتي تتضمن اثنان من الساعات الذكية، وعدد من الأجهزة اللوحية، كما قدمت العملاق الصيني خلال الحدث الإصدارات الجديدة من الشاشات.

أيضاً أطلقت هواوي إعلانها الترويجي الرسمي الأول لسلسلة P50 التي تنطلق لاحقاً أيضاً بنظام تشغيل Harmony OS 2.0.

ولقد ظهر هاتف Huawei P50 Pro في الإعلان التشويقي بتصميم نحيف وخفيف، كما تأتي وحدة الكاميرة الخلفية بتصميم أكبر.

يذكر أن هواوي لم تحدد بشكل رسمي حتى الآن موعد لكشف النقاب عن سلسلة Huawei P50، إلا أن التفاصيل التي جاءت حول الإصدارات الجديدة أكدت على أن الهواتف تأتي بمستشعر Sony IMX800 بحجم 1 إنش.

كما يؤكد الإعلان الترويجي على أن هاتف Huawei P50 يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية ببعد بؤري من 18 إلى 125مم، كما تتضمن الإعدادات كاميرة periscope بتكبير حتى 5 مرات.

المصدر

اعلان





