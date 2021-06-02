تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord CE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة OnePlus أن هاتفها القادم سيكون OnePlus Nord CE، وهو هاتف يستهدف الفئة المتوسطة إذ تم وصفه بأنه إصدار أرخص من OnePlus Nord الذي تم إطلاقه العام الماضي. واليوم، تم تسريب مواصفات الهاتف.

تم نشر المواصفات بواسطة Yogesh (heitsyogesh) بالتعاون مع MySmartPrice، وعلى ما يبدو فإن الهاتف سيحتوي على شاشة AMOLED بدقة FHD+ بحجم 6.43 بوصة مع مستشعر لبصمة الأصبع أسفلها.

ستضم الشاشة نتوء بالزاوية اليسرى العليا والذي سيشمل كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجابكسل. ومن الداخل، سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 750G، وسيحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت او 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت او 128 جيجابايت.

ومع ذلك، سيكون هناك أيضًا نسخة من الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت كما رأينا على منصة Geekbench، ويُقال أن نوع التخزين هو UFS 2.1.

بالنسبة للكاميرات الخلفية، فسيأتي الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية 64 ميجابكسل من OmniVision مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

سيضم الهاتف بطارية بسعة 4500 مللي أمبير والتي ستدعم الشحن السريع مع تقنية Warp Charge 30T Plus والتي ستعيد ملء البطارية من صفر إلى 70٪ خلال 30 دقيقة.

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