تكنولوجيا: هواوي تعلن عن MatePad Pro بحجم 12.6 و 10.8 إنش وجهاز MatePad 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي عن أجهزة MatePad Pro التي تنطلق بحجم 12.6 إنش، و10.8 إنش، كما كشفت عن جهاز MatePad 11.

قدمت هواوي اليوم رسمياً الإصدارات الأولى من الأجهزة اللوحية المميزة بواجهة HarmonyOS 2.0، حيث كشفت عن MatePad Pro 12.6 الذي ينافس أجهزة Galaxy Tab S اللوحية، وiPad Pro من ابل.

أيضاً قدمت الإصدار المميز بحجم 10.8 إنش، ومعالج كوالكوم Snapdragon 870، كما كشفت عن MatePad 11.

أجهزة Huawei MatePad Pro بحجم 12.6 إنش و10.8 إنش

تتميز أجهزة MatePad Pro بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 الذي ينطلق لإصدارات الشركة من الأجهزة اللوحية للمرة الأولى، ويدعم ميزة تعدد المهام في الأجهزة، كما تقدم التطبيقات تجربة تحاكي شاشة أجهزة الحاسب، حيث تتضمن أدوات، ولوحة تحكم كما تستهدف دعم المستخدم في الوصول السريع إلى محتوى التطبيقات عبر أشرطة وظائف التطبيقات الجانبية.

أيضاً تجلب الواجهة تحسينات في دعم الفارة، مع ميزة معاينة حية سريعة للتطبيقات، كما تجلب هواوي ميزة تكامل الشاشات المتعددة، التي تتيح للمستخدم عكس شاشة الهاتف على جهاز MatePad اللوحي، مع دعم ميزة سحب وإسقاط الملفات، وتلقي المكالمات الهاتفية، أو كتابة الرسائل.

أيضاً يدعم نمط Mirror إقتران جهاز MatePad Pro اللوحي بأجهزة الحاسب المتوافقة من أجهزة هواوي بنظام Windows، حيث سيتاح للمستخدمين العمل على التصميم في الجهاز اللوحي كشاشة مستقلة في تطبيقات مثل Photoshop، أو إستخدام MatePad Pro كشاشة خارجية لأجهزة الحاسب.

ويتميز MatePad Pro 12.6 بشاشة OLED بحجم 12.6 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، مع معدل تحديث 60Hz، بينما يأتي الإصدار الأصغر بشاشة IPS LCD بحجم 10.8 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً تأتي الأجهزة بكاميرة سيلفي مدمجة في الحافة الجانبية لتقدم تجربة تحاكي أجهزة الحاسب في مكالمات الفيديو.

وتدعم الأجهزة تشغيل محتوى HDR 10، وتغطية لونية DCI-P3، كما تتضمن الأجهزة 8 من المكبرات الصوتية بمعايير harman/kardon الصوتية، وعدد 4 من الميكروفونات تدعم إلتقاط الأصوات من على بعد 5 أمتار.

كما يدعم MatePad Pro 12.6 رقاقة معالج Kirin 9000E، بينما يأتي الإصدار الأصغر برقاقة Snapdragon 870، ويدعم كلا الجهازين ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، أيضاً تتضمن الأجهزة ثلاثة كاميرات في الجهة الخلفية مع كاميرة 3D لإستشعار العمق.

جهاز MatePad Pro 12.6 يأتي بقدرة بطارية 10000 mAh، وعمر شحن يستمر حتى 14 ساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، والشحن اللاسلكي بقدرة 27W، والشحن العكسي بقدرة 10W.

بينما يأتي MatePad Pro 10.8 بقدرة بطارية 7250 mAh، ويدعم الجهازين قلم M الذي يتصل مغناطيسياً مع الأجهزة، ويتوفر MatePad Pro 12.6 بسعر يبدأ من 799 يورو.

جهاز Huawei MatePad 11

يتميز جهاز Huawei MatePad 11 بشاشة LCD بحجم 10.95 إنش، وبدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث 120Hz، وتأتي بعدد 4 من المكبرات الصوتية بمعايير harman/kardon، مع 4 من الميكروفونات.

أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع بطارية بقدرة 7250 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، ويدعم قلم M، ولوحة مفاتيح ذكية بتصميم أصغر، وينطلق الجهاز بسعر 399 يورو.

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