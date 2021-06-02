شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Tomorrow الجديدة من تويتر لمعرفة أخبار الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة تويتر عن أول خدمة إخبارية رسمية مدفوعة لعرض أخر أخبار الطقس يسمى Tomorrow، الذي يوفر معلومات وإحصاءات محدثة عن الطقس مقابل رسوم شهرية، حيث يوفر Tomorrow معلومات الطقس لمناطق معينة، مما يلبي الاستخدام المشترك للمنصة، ويواكب آخر الأحداث.

وبحسب التقرير، فتستخدم Tomorrow جميع منتجات صناع المحتوى الجديدة عبر تويتر، مثل أداة النشرة الإخبارية Revue والنشرات الإخبارية المدفوعة والغرف الصوت المباشرة ذات التذاكر مع Ticketed Spaces، حيث يقود المشروع عالم الأرصاد الجوية إريك هولثوس، الذي يعمل مع مجموعة من خبراء المناخ لتقديم رؤى محلية عن الطقس، بدءًا من مجموعة صغيرة من الولايات الأمريكية.

ومن المفترض أن تصل الخدمة إلى الدول الأخرى، حيث يكون استخدام تويتر مرتفعًا، وكثير منها لا يوفر الوصول إلى موارد الطقس المتعمقة من هذا النوع، وتكلف Tomorrow عند الإطلاق 10 دولارات شهريًا، ووفقًا لتويتر، فإن وجود قناة طقس عبر المنصة أمر منطقي بالنظر إلى أن هذه النوعية من الأخبار تتغير بسرعة كبيرة كل دقيقة.

ومن ناحية أخرى، يمكن للمستخدمين طلب المعلومات عبر البريد الإلكتروني، ولكن في المستقبل، تريد تويتر استخدام موقع Revue، الذي لا يزال يطور بعض الميزات الجديدة.