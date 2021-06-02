تكنولوجيا: OnePlus قد تقدم أجهزة تعقب على غرار AirTag و SmartTag تسمى OnePlusTag

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد قام مصنعو الهواتف الذكية بتوسيع منتجاتهم لتشمل كميات كبيرة من الأجهزة الجديدة، ففي البداية كانت الساعات الذكية ثم سماعات الأذن اللاسلكية، ومؤخرًا أجهزة التعقب الذكية.

فقد قدمت كل من سامسونج وأبل أجهزة تعقب بالفعل تسمى SmartTag و AirTag. والآن، تشير التقارير الجديدة إلى أن OnePlus ستنضم للقائمة.

إذ ان الشركة قدمت مؤخرًا علامة تجارية باسم “OnePlusTag”. وفي حين ان القائمة لم تكشف عن نوع الجهاز المخصص لها، إلا اننا نعلم انه سيكون جهاز تعقب ذكي كما يوحي الاسم.

لم تتحدث OnePlus عن خططها علنًا، ولكن الشركة لديها حدث مجدول في 10 يونيو حيث سيكون جهاز Nord CE 5G هو محور الاهتمام، ولكن من المتوقع ان تقدم OnePlus نظرة خاطفة على المنتجات الأخرى الموجودة في طور الإعداد.

جدير بالذكر ان هناك شائعات تفيد بأن شركة Oppo تعمل أيضًا على أجهزة تعقب.

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