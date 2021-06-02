هارموني من هواوي يصل إلى أجهزة MatePad اللوحية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة هواوي عن ثلاثة أجهزة لوحية جديدة من فئة MatePad، وهي جهازي MatePad Pro بقياس 12.6 إنشًا، و 10.8 إنشات، بالإضافة إلى MatePad بقياس 11 إنشًا.

وتعتبر هذه أول أجهزة لوحية للشركة تعمل بنظام التشغيل هارموني HarmonyOS. كما أنها الأجهزة تستخدم شرائح Snapdragon التي تنتجها كوالكوم بدلاً من معالجات Kirin التي صممتها هواوي والموجودة في أجهزتها السابقة.

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وتسلط الأجهزة اللوحية الضوء على التحديات التي تمر بها عملاقة التكنولوجيا الصينية.

وتحاول هواوي التحرر من أندرويد، الذي تهيمن عليه تطبيقات وخدمات جوجل خارج الصين، التي لا تستطيع هواوي تثبيتها سابقًا عبر هواتفها.

وتم تجهيز MatePad Pro بقياس 10.8 إنشات بمعالج Snapdragon 870. في حين أن جهاز MatePad 11 بقياس 10.95 إنشات مزود بمعالج Snapdragon 865.

وفي الوقت نفسه، لا يزال جهاز MatePad Pro بقياس 12.6 إنشًا يعمل بمعالج Kirin 9000E الخاص بشركة هواوي، وهو الجهاز الذي شاركت هواوي معظم المعلومات عنه.

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ويقدم متجر AppGallery من هواوي مجموعة متزايدة من التطبيقات المحلية والحلول. ولكنه لا يزال بعيدًا كل البعد عن تثبيت مجموعة تطبيقات وخدمات جوجل سابقًا عبر الجهاز.

وكانت هناك أسئلة كبيرة تحيط بنظام هارموني منذ أن أوضح تحقيق أنه نسخة من أندرويد المفتوح المصدر.

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أجهزة هواوي اللوحية الجديدة:

هناك ميزة FreeNote الجديدة التي تتيح لك استخدام M-Pencil للكتابة في مربعات الحوار ورؤية خط يدك يتحول تلقائيًا إلى نص مكتوب. وتتضمن الشاشة الرئيسية للجهاز اللوحي الآن Dock مع التطبيقات الأكثر استخدامًا.

وتأتي كاميرا الويب مع جهاز MatePad Pro بقياس 12.6 إنشًا مدمجة في الإطار عبر الحافة الطويلة للشاشة. لذا فهي في المكان المناسب لإجراء مكالمات جماعية في الوضع الأفقي، على عكس آيباد برو.

كما أنه يحتوي على شاشة من نوع OLED بدقة 1600×2560 بكسل، بينما لا تزال تشكيلة آبل تستخدم أشكالاً مختلفة من لوحات LCD.

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وتعود تقنية انعكاس الشاشة من هواوي أيضًا مع MatePad Pro الجديد.

وبينما كان هذا يتيح لك سابقًا عكس شاشة الهاتف الذكي عبر الجهاز اللوحي، يمكنك الآن عكس شاشة الجهاز اللوحي والتفاعل معها عبر أجهزة الحاسب المحمولة المتوافقة من هواوي.

ويحتوي جهاز MatePad Pro بقياس 12.6 إنشًا على بطارية بسعة 10050 ميلي أمبير قادرة على تشغيل الفيديو لمدة 14 ساعة بشحنة واحدة.

ويمكن شحنه بسرعة تصل إلى 40 واط باستخدام كابل، وبسرعة 27 واط لاسلكيًا. كما يوفر شحنًا لاسلكيًا عكسيًا عند 10 واط.

وهناك ثلاث كاميرات خلفية عبر الجهاز اللوحي، وأربع ميكروفونات، وثماني مكبرات صوت، وتوافق مع Wi-Fi 6.

وإلى جانب الأجهزة اللوحية الجديدة، أعلنت هواوي أيضًا عن الجيل الثاني من قلم M-Pencil الخاص بها.

وأصبح القلم الجديد أكثر دقة، وله زمن انتقال أقل بمقدار 9 ميلي ثانية، ولديه أيضًا طرف شفاف مطلي بالبلاتين.

ويباع جهاز MatePad Pros الجديد بقياس 12.6 إنشًا بسعر 799 يورو في أوروبا. ويتم بيع MatePad 11 بسعر 399 يورو في أوروبا.

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