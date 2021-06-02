هواوي تكشف عن Huawei Watch 3 مع نظام هارموني

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة هواوي عن ساعاتها الذكية الأولى العاملة بنظام التشغيل هارموني HarmonyOS 2.0، وهي Huawei Watch 3 و Huawei Watch 3 Pro.

ويعد هذا من الناحية النظرية ثالث نظام تشغيل منفصل تستخدمه هواوي لساعاتها الذكية، التي كانت تستخدم في الأصل Android Wear من جوجل (أصبح الآن Wear OS) قبل تقديم برنامج LiteOS الخاص بها مع أحدث الأجهزة.

وبالرغم من نظام التشغيل الجديد، فإن Huawei Watch 3 تقدم مجموعة مماثلة من الميزات لأجهزة هواوي القابلة للارتداء السابقة.

وتتضمن الإضافات الجديدة شاشة رئيسية مُعاد تصميمها تتكون الآن من شبكة من التطبيقات على غرار watchOS بدلاً من قائمة. وهناك أيضًا دعم لمكالمات الفيديو من خلال خدمة MeeTime الخاصة بالشركة الصينية.

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ويشير عمر بطارية Huawei Watch 3 الطويل إلى أن نظام التشغيل الخاص بها يختلف اختلافًا كبيرًا عن إصدار هارموني HarmonyOS الذي تستخدمه هواوي عبر أجهزتها اللوحية الجديدة.

ولا يختلف تصميم Huawei Watch 3 كثيرًا عن ساعات الشركة الذكية السابقة.

وتحتوي الساعة الجديدة على شاشة من نوع OLED دائرية الشكل بقياس 1.43 إنش مع معدل تحديث 60 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة.

وتمتد الشاشة من الحافة إلى الحافة، لذا لا يوجد إطار دوار لهذه الساعة الذكية. وبدلاً من ذلك، يمكنك التحكم فيها عبر تاج دوار، على غرار ساعة Apple Watch.

وتتوفر الساعة بنموذجين مختلفين، بما في ذلك النموذج الرياضي بحزام مطاطي، والنموذج الكلاسيكي بالجلد، بالإضافة إلى نموذج النخبة بالسوار المعدني.

ولتتبع النشاط، تتميز الساعة بالعديد من المستشعرات مثل النماذج السابقة، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب، ومستشعر Sp02، وتتبع النوم.

ولكن الجديد في هذا الإصدار هو مستشعر درجة الحرارة، على غرار ساعة فيتبيت Sense الذكية من العام الماضي.

وتقول هواوي: إن هذا المستشعر يمكنه تتبع درجة حرارة بشرتك باستمرار على مدار اليوم.

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مميزات ساعة هواوي الجديدة:

تدعم الساعة المئات من أوضاع التمرين المختلفة، بدءًا من الجري إلى التسلق وركوب الدراجات والسباحة.

ويعود دعم eSIM، مما يعني أنه يمكن أيضًا تشغيل Huawei Watch 3 بشكل مستقل عن الهاتف.

وتدعم الساعة إجراء مكالمات صوتية مباشرة، وهناك أيضًا دعم لمكالمات الفيديو عبر خدمة MeeTime.

وعلى الرغم ذلك، ليس هناك تأكيد حول ما إذا كانت الساعة تعمل مع خدمات مكالمات الفيديو الأخرى، مثل واتساب.

ومع تشغيل 4G، تقول هواوي: إنه يجب أن تحصل على ما يقرب من ثلاثة أيام من عمر البطارية. ولكن هذا يمتد إلى 14 يومًا عند إيقاف تشغيل 4G واستخدام الهاتف في الوضع الطويل الأمد للغاية.

وحتى في وضع الطاقة المنخفضة هذا، تقول هواوي: إنه يجب أن تظل قادرًا على تتبع نشاطك وتدريباتك، وتظل وجوه الساعة متحركة.

وبالإضافة إلى Huawei Watch 3، أعلنت هواوي أيضًا عن Huawei Watch 3 Pro، التي توفر ما يصل إلى 5 أيام من عمر البطارية مع تشغيل 4G، وما يصل إلى 21 يومًا في وضع عمر البطارية الطويل.

وتشمل التحسينات الأخرى هيكلًا من التيتانيوم أكثر تميزًا وتتبعًا أكثر دقة لنظام تحديد المواقع العالمي GPS.

ولا يزال دعم تطبيقات الجهات الخارجية علامة استفهام كبيرة بالنسبة لساعات نظام هارموني الأولى من هواوي.

وكما هو الحال دائمًا، تعد هواوي بأنها تعمل مع المطورين على جلب التطبيقات إلى أجهزتها.

وعرضت الشركة مجموعة من شعارات التطبيقات، بما في ذلك شعار لشركة طيران الإمارات.

ولم تؤكد هواوي حتى الآن الأسعار أو تفاصيل إصدار Huawei Watch 3 و Huawei Watch 3 Pro. ولكنها قالت: إنه ينبغي الإعلان قريبًا.