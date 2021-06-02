Zoom تعلن عن أرباح ضخمة لكنها تحذر من التباطؤ

دبي - يزن راشد - أعلنت منصة Zoom عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول، مع نمو المبيعات بنسبة 191 في المئة.

وسجلت Zoom إيرادات تصل إلى 956.2 مليون دولار في الربع، مما يعني أنها تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا.

وقفزت إيرادات الربع الذي انتهى في 30 أبريل من 328.2 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق.

وبلغ الدخل من العمليات في الربع الأول 226.3 مليون دولار، ارتفاعًا من 23.4 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2021.

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فيما بلغ صافي الدخل من العمليات للربع الأول 400.9 مليون دولار، ارتفاعًا من 54.6 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2021.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 369 في المئة مع بدء ظهور جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي جلبت ملايين المستخدمين الجدد.

وتوقعت الشركة أن تزيد إيرادات الربع الحالي عن التقديرات، حيث من المتوقع أن تؤدي زيادة اعتماد نماذج العمل الهجين من قبل الشركات إلى زيادة الطلب على أدوات مؤتمرات الفيديو الخاصة بها.

وأصبحت Zoom اسمًا مألوفًا في العام الماضي، حيث تحولت الشركات والمدارس إلى خدماتها للفصول الافتراضية واجتماعات المكتب والتواصل الاجتماعي.

ولكن مع جهود التطعيم السريعة وعودة الحياة ببطء إلى طبيعتها. يشك المحللون في استدامة نمو Zoom، خاصة مع المنافسين مايكروسوفت وجوجل وسيسكو.

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Zoom تحذر من التباطؤ:

خففت الشركة بعض هذه المخاوف من خلال التنبؤ بإيرادات الربع الحالي في حدود بين 985 مليون دولار و 990 مليون دولار.

وفي الربع الأول المنتهي في 30 أبريل، قفزت التكاليف بنسبة 155 في المئة إلى 265 مليون دولار.

وبلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول، اعتبارًا من 30 أبريل 4.7 مليارات دولار. وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 533.3 مليون دولار للربع الأول، مقارنة بـ 259.0 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2021.

وأدى العدد المتزايد من المستخدمين المجانيين عبر منصة Zoom إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركة، التي تدير بعضًا من مراكز البيانات الخاصة بها.

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وتعمل Zoom، التي خضعت للتدقيق بسبب المشكلات المتعلقة بالأمان، على نقل تركيزها إلى منتجها للاتصال السحابي الذي مضى عليه عامين، Zoom Phone ومنتج استضافة المؤتمرات Zoom Rooms، حيث تعمل فيسبوك وجوجل على تحسين منتجاتها للفيديو.

وفي نهاية الربع الأول من السنة المالية 2022، كان لدى Zoom ما يقرب من 497 ألف عميل. بزيادة نحو 87 في المئة عن الربع نفسه من العام المالي الماضي.

وساهم 1999 عميلًا بأكثر من 100 ألف دولار في إيرادات 12 شهرًا. بزيادة قدرها 160 في المئة تقريبًا عن الربع نفسه من العام المالي الماضي.

وقدمت Zoom التوجيهات التالية للربع الثاني من السنة المالية 2022 والسنة المالية الكاملة 2022.

الربع الثاني من العام المالي 2022 : من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 985 مليون دولار و 990 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل من العمليات بين 355 مليون و 360 مليون دولار.

السنة المالية 2022 : من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 3.975 مليارات دولار و 3.990 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل من العمليات بين 1.425 مليار دولار و 1.440 مليار دولار.

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